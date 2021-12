E Bassetti invita i no-vax al S. Martino: venite a fare un giro qui in reparto

“È aumentato molto il lavoro del ‘dream team’ con numerosi ricoveri negli ultimi giorni.

Noi manteniamo il rapido turnover (circa 5 giorni di ricovero) del nostro reparto, anche grazie all’utilizzo massivo degli anticorpi monoclonali (solo nell’ultima settimana oltre 50 trattamenti).

Chi ignorantemente nega il beneficio dei vaccini, venga a fare un giro qui in reparto“.

Lo ha dichiarato stamane su fb il direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova Matteo Bassetti.

“Su 14 ricoverati – ha aggiunto il prof. Bassetti – 6 hanno il tampone positivo ma non hanno il covid (portatori asintomatici del virus ricoverati per problemi medici diversi dal Covid); degli 8 con la polmonite Covid: 5 sono non vaccinati ( tutti maschi tra i 50 e i 75 anni), 2 non avevano completato il ciclo vaccinale e solo 1 vaccinato ma con un tumore del sangue in evoluzione.

C’è ancora qualcuno che vuole parlare contro i vaccini dopo questi dati?

Saranno sempre gli stessi che hanno stufato italiani. Speriamo se ne rendano conto”.