Il mare dentro a Palazzo Stella di Genova, Sabato 11 settembre 2021 dalle ore 16 l’inaugurazione della rassegna

Il mare dentro a Palazzo Stella di Genova, in concomitanza con il 61° Salone Nautico di Genova, organizza la quinta edizione de IL MARE DENTRO. Un’idea espositiva sviluppata dal mare e per il mare.

S’inaugura sabato 11 settembre 2021 dalle ore 16:00 nelle suggestive sale di Palazzo Stella, il progetto espositivo “Il Mare dentro” a cura di Flavia Motolese e Mario Napoli, con il Patrocinio e la partecipazione del Comune di Genova Municipio I Centro Est.

Nell’occasione si svolgerà la performance di Enrica Monopoli, Enrica Linlaud con musiche di Matteo Mangherini.

La rassegna, giunta alla quinta edizione, nasce come appuntamento espositivo di rilievo nato per ampliare l’offerta di eventi culturali, immaginati ad hoc, per celebrare il Salone Nautico e il legame indissolubile tra Genova e il mare, promuovendo una cultura trasversale capace di mettere in comunicazione diversi settori come la Nautica e l’Arte.

Intercettando la sensibilità caratterizzante di ogni singolo artista, la mostra esplora, attraverso l’arte contemporanea, i valori propri del mare e del settore navale, con l’intento di riscoprirne l’importanza culturale.

I sessanta artisti nazionali e internazionali in mostra presenteranno la loro personale interpretazione e lettura del tema portante, nel tentativo di abbracciarne tutti i possibili significati simbolici: elemento vitale, sottile linea di confine, strada aperta verso nuovi orizzonti, luogo dell’anima ed emblema di libertà.

Il progetto vuole avvicinare l’Arte Contemporanea ad un settore trainante dell’economia nazionale, al mondo del collezionismo e del d­esign d’autore, creando un percorso di contaminazione e collaborazione con enti legati alla Nautica e al Mare.

Il connubio tra capolavori d’arte e yachting è sempre stato molto forte: le prime location espositive galleggianti sono state le navi da crociera. Un binomio, quello tra navi e arte, che continua a rinnovarsi, la vera novità è che oggi le opere salgono anche a bordo degli yachts da diporto, trasformandoli in vere e proprie gallerie d’arte galleggianti.

Andare per mare è già di per sé un’esperienza ricca di suggestioni, ma quando si è circondati dall’arte diventa un vero piacere anche per l’anima.

ARTISTI ESPOSTI:

Guido Alimento, Ginevra Bellini, Olga Belsito, Branciforte, Rosa Brocato, Flavio Brunetti, Etty Bruni, Marzia Buccieri, Francesco Burla, Antonia Campanella, Alessandra Cavagnetto, Claudio Cermaria, Mi-jin Chun, Antonella Coda, Milly Coda, Giambattista Colucci, Gian Carlo Contegno, Anna Corti, Vincenzo Cossari, Florian D’Angelo, Paola D’Antuono, Graziella De Poli, Massimo Del Sette, Valerio Diotto, DiscariKArt, Maria Cristina Fasulo, Ida Fattori, Elda Gavelli, Iolanda Giuffrida, Gabriella Giurato, Paolo Grande, Monika Hartl, Pia Labate, Lorena Lavezzo, Manako design, Cristina Mantisi, Laura Mascardi, Max Jordan, Peter Nussbaum, Alessio Pagano, Sergio Palladini, Maria Fausta Pansera, Paola Pastura, Giorgio L.C. Piana, Antonietta Preziuso, Maria Chiara Pruna, Alessia Recupero, Barbara Ricchebuono, Cosimo Ricotta, Sabina Romanin, Rossella Sartorelli, Antonella Stellini, Roberto Tarabella, Angelo Toffoletto, Giuseppe Trielli, Elsa Ventura Migliorini, Mario Voria, Nevio Zanardi.

La mostra resterà aperta fino al 22 settembre 2021 con orario dal martedì al venerdì 9:30–13:00 / 15:00–19:00, il sabato 15:00–19:00.

L’apertura si svolgerà in accordo con tutte le normative vigenti per garantire la massima sicurezza dei visitatori. Si informa che a partire dal 6 agosto, in ottemperanza all’ultimo decreto legge per il contenimento dell’emergenza Covid-19, è necessario esibire il GREEN PASS.

CONTATTI:

Piazza Stella 5/1 – 16123 Genova tel. 010 2468284 / cell. 338 2916243

E-mail: info@satura.it / ufficiostampa@satura.it

Sito: www.satura.it