Il leghista Di Muro vince a Ventimiglia: sindaco con il 56,19% dei voti

I cittadini del Comune di Ventimiglia, imbuto d’Italia che da anni è costretto a convivere con l’invasione dei migranti che vogliono oltrepassare il confine per andare in Francia, oggi al ballottaggio hanno scelto il loro nuovo sindaco.

Si tratta dell’ex deputato Flavio Di Muro (Lega), espressione di tutto il centrodestra, che ha ottenuto il 56,19% di voti, contro il 43,81% di Gabriele Sismondini, candidato indipendente del Pd e di tre liste civiche.

Per Sismondini negli ultimi giorni si era schierato anche l’ex sindaco Scullino che al primo turno aveva ottenuto il 10,5% dei consensi. Di Muro ha avuto 5326 voti, Sismondini 4152. Al primo turno Di Muro aveva 37,99% e Sismondini 28,90%.

“Sento la responsabilità di guidare ora Ventimiglia – ha dichiarato a caldo Di Muro – anche gli sconfitti collaborino, c’è bisogno di tutti. La vittoria è stata netta, la volontà dei ventimigliesi è stata espressa in maniera decisa. Sono molto emozionato perché l’abbraccio dei cittadini è stato molto grande.

Vorrei ringraziare la mia famiglia, i miei collaboratori e i candidati eletti e non, che si sono messi in gioco insieme a me. Nella mia vita mi sono candidato varie volte, sono stato anche eletto in Parlamento, ma l’emozione di essere eletto sindaco della propria città, specie in un momento così difficile, non ha eguali”.

La vittoria di Di Muro è stata salutata da un boato nella sede della Lega, in via Roma, nei pressi del Municipio, poi cori da stadio e caroselli di auto. I sostenitori del centrodestra poi si sono diretti verso il Comune per festeggiare.