Il genovese Maestro Mancuso ci racconta la sua guida esclusiva

Dal 16 febbraio 2021 è disponibile “Diventa il promotore di stesso”, il primo libro digitale del Maestro genovese Francesco Mancuso. Si tratta di un progetto originale, unico e fuori dall’ordinario scritto da un professionista della musica per musicisti. Una guida per promuovere sé stessi in modo efficiente.

In un’epoca in cui tutto è estremamente veloce, social e spesso dispersivo, riuscire a farsi notare, se non si conoscono le tecniche adatte, risulta pressoché infattibile. Oggigiorno il web è alla portata di tutti e offre strumenti di ogni tipo, ma non tutti sanno come sfruttarlo professionalmente in maniera incisiva per raggiungere i contatti di cui si ha bisogno.

Il genovese Maestro Francesco Mancuso (Direttore d’orchestra, pianista e direttore di Concertopera Agency), ha infatti pensato di sviluppare una guida per strumentisti e cantanti del settore della musica classica. L’esigenza di dare vita a questa guida, come ci ha raccontato, è nata dal fatto che negli anni di esperienza ha ricevuto centinaia di e-mail e materiale promozionale di giovani artisti da tutto il mondo che non sapevano, per la gran parte, come proporsi.

Prodotto da A.M.G. Classica “Diventa il promotore di stesso” propone all’interno un metodo, che il Maestro stesso ha approfondito e sperimentato in prima persona, mirato a migliorare l’immagine dell’artista utilizzando tecniche ben precise legate al web. Studiando infatti nel particolare le più conosciute tattiche di promozione, ha analizzato nel dettaglio statistiche e ricerche di mercato, giungendo infine all’elaborazione di un processo esclusivo ed efficace in linea con i piani di marketing attualmente in uso e trasformandolo in un sistema ben preciso che cantanti e strumentisti, sfruttando la guida, potranno fare loro.

Il Maestro dichiara “Non sono un esperto nel campo della promozione, ma un promotore di me stesso curioso e interessato, che ha maturato delle competenze sulla propria esperienza……Ho visionato centinaia di presentazioni di giovani artisti provenienti da tutta Europa (siti web, email, video, foto, audio e cv), ti posso confermare che la maggioranza non ha idea di come proporsi.”

Qui di seguito l’intervista esclusiva del Maestro per Liguria Notizie

E’ cosa nota a tutti che il sapersi presentare in maniera corretta ponga in una condizione di vantaggio rispetto ad altri, ma per farlo autonomamente è necessario avere gli strumenti adatti.

Ecco perché “Diventa il promotore di te stesso” può essere una svolta per quei musicisti del settore della musica classica che vogliono intraprendere la strada della self promotion, con l’unicità di avere alle spalle l’esperienza e la professionalità di un Maestro di musica come Francesco Mancuso.

Francesco Mancuso È Direttore sia di Artist Media Management che dell’Agenzia Concertopera-Praga. Ha debuttato come pianista e direttore d’orchestra all’età di 14 anni. Si è esibito in Italia e all’estero collaborando con artisti di fama internazionale, come pianista e direttore d’orchestra. Ha diretto l’orchestra del Teatro Carlo Felice, l’Orchestra Filarmonica di Arad, l’Orchestra Sinfonica KlK, l’Orchestra Sinfonica di Bacau e altro ancora. Francesco Mancuso si dedica sia al repertorio concertistico che a quello operistico. Pianista solista, ha collaborato con artisti di fama internazionale come Christopher Hogwood. Membro della giuria di concorsi vocali internazionali è il direttore di Concertopera Agency. Nel corso degli anni ha sviluppato competenze nel campo dell’organizzazione di eventi, come direttore artistico, creando festival e rassegne concertistiche con particolare attenzione verso i giovani artisti.

A cura di Giorgia Cadenasso