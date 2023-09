Il Fuin, bistrot in Piazza Matteotti a Sarzana, presenta alle 20:00 di giovedì 28 il duo Suonovivo di Loris Stefanuto e Massimiliano Alloisio

Il Fuin, bistrot in Piazza Matteotti a Sarzana, presenta alle 20:00 di giovedì 28 il duo Suonovivo composto da Loris Stefanuto, musicista docente di percussioni al conservatorio di Piacenza che vanta collaborazioni con Andrea Braido (chitarrista di Vasco Rossi), Katia Ricciarelli ed altri importanti musicisti e da Massimiliano Alloisio, chitarrista, laureato in musicologia, autore musicale per sigle di radio RAI 1, RAI 3 e SKY, che annovera diversi riconoscimenti in concorsi musicali e che ha approfondito tematiche della chitarra flamenca con diversi maestri, quali ad esempio Juan Lorenzo.

Il duo propone musiche di ambientazione in chiave latino acustica che spaziano dal flamenco al genere latino-americano in chiave jazz (rumba, tango, choro e bossa nova), sfociando in una vena compositiva originale rappresentata da brani inediti.

Tra le percussioni, accanto al cajon e al pandeiro, trovano spazio lo steel drum e una selezione di strumenti naturali acustici; il linguaggio chitarristico estrapola dal loro naturale contesto armonico tecniche classiche, sperimentando tentativi di ‘fusione’ di differenti generi musicali.

