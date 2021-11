Il costo della benzina, si avvicina alla soglia dei 2 euro al litro

La soglia psicologica dei 2 euro al litro superata da nord a sud. E’ la denuncia del Codacons.

La crisi energetica (benzina) si scopre sempre di più sotto diversificate forme di aumenti. Il primo aumento è stato per gas ed elettricità fino ai carburanti. Sono gli aumenti che fanno sballare la pianificazione delle spese e il bilancio, delle famiglie italiane.

L’incessante rincaro del prezzo del petrolio sui mercati, e quindi dei carburanti, è sotto gli occhi di tutti da diverse settimane, ma il fine settimana del 1° novembre e questi giorni hanno fatto registrare una pericolosa tendenza a superare, per quanto riguarda la benzina, la soglia psicologica dei 2 euro al litro.

“Una raffica di incrementi dei listini che supera in numerosissimi distributori della penisola la soglia psicologica dei 2 euro al litro”. Denuncia il Codacons.

«Da nord a sud Italia si sono registrati nelle ultime ore ulteriori rincari dei listini alla pompa – afferma il presidente dell’associazione dei consumatori, Carlo Rienzi – con la benzina che oramai in modalità servito viaggia già oltre i 2 euro al litro. Aumenti che hanno aggravato la spesa degli italiani che si sono spostati in auto in occasione del Ponte dell’1 novembre e che portano un pieno di verde o di gasolio a costare oggi circa 20 euro in più rispetto allo stesso periodo del 2020».

In un’ anno gli aumenti superano i 430 euro a famiglia.

«A causa del caro – benzina una famiglia media spende oggi circa 430 euro in più su base annua solo per i maggiori costi di rifornimento, conto purtroppo destinato a salire nelle prossime settimane a causa dell’escalation dei listini alla pompa ̶ prosegue Rienzi, secondo il quale ̶ gli effetti di tale situazione rischiano di essere devastanti per le tasche dei cittadini e avranno ripercussioni negative sul potere d’acquisto dei consumatori e sui consumi di Natale».

Una ulteriore spinta verso le auto elettrificate o completamente elettriche? Non è detto, visto che il costo dell’elettricità va nella stessa direzione e non è facile ipotizzare ciò che accadrà dal punto di vista dei costi di gestione nei prossimi anni. ABov