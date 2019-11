Il Coro Brinella oggi a Palazzo Tursi per Chiese in Musica

Anche nella giornata festiva di oggi, venerdì 1° novembre, alle ore 17, la rassegna Chiese in Musica offre la possibilità di un pomeriggio al concerto, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, aperto a genovesi e turisti.

«È ormai un successo consolidato quello della rassegna Chiese in Musica, anche nella location prestigiosa di Palazzo Tursi – dichiara Paola Bordilli, assessore al commercio, artigianato, Grandi Eventi –. Non poteva mancare, nel ponte di Ognissanti, l’incontro tra l’armonia della musica e l’arte, questa volta tra affreschi e mosaici in uno dei Palazzi dei Rolli».

A esibirsi sotto il soffitto affrescato del salone di Palazzo di Città, sarà il Coro Brinella, formato esclusivamente da voci femminili. Il coro, che prende il nome da un canto di Bepi De Marzi, conta attualmente 21 elementi e si esibisce regolarmente a cappella e talvolta con accompagnamento di strumenti musicali, sotto la direzione del Maestro Fabio Francia. Il repertorio spazia tra canti di ispirazione popolare, composizioni di musica classica sacra, brani di musica leggera, colonne sonore di film.

Questo il programma del concerto di venerdì 1 novembre a Palazzo Tursi: Brina brinella (De Marzi), Vois sur ton chemin (Barratier – Coulais), A la nanita nana (arr. Giavina), O salutaris hostia (Delibes), Magnificat (Banchero), Ascolta Maria (Maiero), Ave Maria (Maiero), Quello che le donne non dicono (Schiavone), You raise me up (Graham – Lovland), Halleluja (Cohen), Halleluja, amen (Williams).

Ingresso libero.