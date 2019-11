Passeggiata letteraria a Rapallo sulle tracce dei grandi scrittori

Enjoy Genova, una passeggiata letteraria sulle tracce dei grandi scrittori che hanno amato a Rapallo.

Sabato 2 novembre alle ore 15, a cura di Cooperativa Archeologia.

Da Nietzsche a Yeats, da Pound a Montale, passando per Hauptmann e Hemingway: un itinerario attraverso i luoghi e le voci che resero celebre la cittadina del Tigullio

Alcuni dei grandi scrittori che hanno amato Rapallo. Sabato 2 novembre alle ore 15, Enjoy Genova, il cartellone di percorsi guidati alla scoperta dei tesori artistici e architettonici della Liguria, a cura di Cooperativa Archeologia, propone un itinerario sulle tracce dei luoghi e delle voci che resero celebre la cittadina del Tigullio.

Una passeggiata letteraria, in occasione della festa dei morti, che dalla Basilica di San Gervasio e Protasio porterà ai caffè e le vie del centro, trasportati in una vivace atmosfera culturale e internazionale che si respirava a Rapallo all’inizio del secolo scorso.

Il prossimo appuntamento organizzato da Enjoy Genova, in collaborazione con il Consorzio ospitalità diffusa del parco dell’Aveto, sarà quello di domenica 10 novembre con una gita in Val Graveglia, una delle valli del Parco dell’Aveto, alle spalle di Lavagna e Sestri Levante, per conoscere i testaieu e i testetti, le semplici forme in terracotta con cui proprio i testaieu vengono preparati ancora oggi. I testaieu sono un piatto tipico dei paesi a cavallo tra la Val Petronio, la Val di Vara e la Val Graveglia, valli ricche di aziende agricole e ristoranti di qualità, che portano i prodotti e la tradizione locale in tavola con professionalità e orgoglio. La mattinata si concluderà, per chi lo vorrà, con il pranzo presso l’Agriturismo Villa Rosa.

Per ulteriori informazioni consultare il sito dedicato.