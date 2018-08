Il consigliere Anzalone: rendere gratuita tratta Genova-Bolzaneto-Genova Ovest

La proposta è del consigliere del Comune di Genova e della Città Metropolitana Stefano Anzalone e prevede una richiesta ad Autostrade per l’Italia della gratuità del pedaggio autostradale sul nodo genovese.

Anzalone promette di fare tutto il possibile e di portare avanti le azioni necessarie al perché sia risolta questa situazione “incresciosa e vergognosa”.

“E’ stato riscontrato, spiega Anzalone, che nella tratta autostradale Genova-Bolzaneto-Genova Ovest, dove tutti i veicoli sono costretti al transito in ambedue i sensi di marcia in ragione del crollo del ponte Morandi che è una struttura di competenza di Autostrade per l’Italia SpA, gli automobilisti, pur dovendo sopportare un disagio, sono obbligati al pagamento del pedaggio autostradale, come se il percorso obbligato, fosse una scelta volontaria.

Ritengo che questo comportamento perpetuato da Autostrade per l’Italia, in una tale tragica situazione, sia fuori luogo e decisamente lontano da ogni forma di solidarietà e giustizia.”