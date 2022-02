Il Comune di Rapallo al lavoro sul Pnrr per le strutture scolastiche cittadine. Focus verso l’ampliamento della scuola materna Sant’Anna.

Il Comune di Rapallo al lavoro sul Pnrr, continua il progetto.

Prosegue senza sosta l’attività del Comune di Rapallo per raccogliere le sfide e le opportunità del Pnrr anche per quanto riguarda le strutture scolastiche cittadine.

Dopo la richiesta di finanziamento per la realizzazione dell’opera di messa in sicurezza del tratto stradale compreso tra il ponte della Vittoria in località San Pietro e il Piazzale di conferimento dei rifiuti urbani in Località Tonnego infatti, l’attenzione viene rivolta verso l’ampliamento della scuola materna Sant’Anna.

Il progetto inviato al Ministero dell’Istruzione prevederebbe la demolizione e la ricostruzione con ampliamento della struttura di Via Arpinati 50.

Verrebbero così realizzate 5 nuove aule adibite all’attività didattica tradizionale, 2 aule aggiuntive destinate alle attività libere, una nuova palestra e una nuova sala mensa con spazi adibiti alla preparazione dei pasti.

Di particolare interesse sarebbero inoltre gli interventi finalizzati all’efficientamento energetico grazie all’installazione di pannelli termici solari, impianto fotovoltaico e di impianti di riscaldamento a termoconvettori con elettrovalvola e termostato in ogni locale.

Queste installazioni andrebbero così a coprire l’80% del fabbisogno energetico totale.

L’opera necessita di un investimento complessivo pari a 3 milioni e 750 mila euro.

L’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio commenta:

“Insieme all’ufficio Immobili faremo il massimo per fare sì che le opportunità del Pnrr generino sviluppo e innovazione nel mondo della didattica.

Il progetto che abbiamo presentato è stato reso possibile grazie ad un grande lavoro sinergico tra il consigliere alla pubblica istruzione Laura Mastrangelo, il preside dell’Istituto comprensivo Rapallo Giacomo Daneri, l’architetto Anselmo Costa e tutti gli enti coinvolti.”