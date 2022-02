“Brava” in scena al Sipario Strappato di Arenzano in programma il 5 marzo con l’attrice e performer Laura Formenti.

Sabato 5 marzo alle 21 al Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) va in scena “Brava (per essere un pugile)” della stand up comedian, attrice, autrice e performer Laura Formenti.

Sara Damonte spiega:

«Marzo è il mese della Giornata della Donna, dunque abbiamo deciso di far andare in scena spettacoli che possano raccontare la società dal punto di vista femminile.

Lo spettacolo di Laura Formenti è il primo, seguiranno “Lilly e Felice” del Teatrino di Bisanzio, il 12 marzo,

ed “Edith e le icone di Francia” il 19 marzo, per poi proseguire, dopo la pausa di Pasqua, il 2 aprile con “Le donne baciano meglio”».

Laura Formenti racconta:

«Partiamo dal finale. Di solito è il pubblico che a fine spettacolo ti dice brava.

Questo spettacolo invece comincia dalla coda: se bravo impari a dirtelo tu, da solo, se quello è il punto di partenza cosa c’è alla fine?

Alla fine c’è l’inizio: c’è la vita in un paese di 5074 abitanti, la paura di vedere le proprie ginocchia invecchiare, il sesto senso femminile: il senso di colpa, l’avvincente scoperta del sesso sui libri di scienze.

Insomma sveglie all’alba, colpi bassi, scale interminabili e un sacco di cazzotti in faccia, ma almeno con la consapevolezza che sei brava (per essere un pugile)».

Laura Formenti

Stand up comedian, attrice, autrice e performer, arriva finalista a “Italia’s Got Talent” con un pezzo diventato popolarissimo sul web: “Se fossi un uomo”.

Ha partecipato in televisione ai programmi “Natural Born Comedians”, “Stand up comedy” e “Copernico” su Comedy Central (Sky), “Colorado” su Italia 1 e “Domenica 5”.

Si esibisce come stand up comedian in tutta Italia con i suoi one woman show e nel è 2021 stata chiamata da Serena Dandini a far parte dello spettacolo “Vieni Avanti Cretina”.

Come attrice appare in televisione a “CCN 3” e in “Alex e Co.” ma da sempre recita in produzioni di prosa e performance visive in Italia e all’estero.

Ha studiato psicologia clinica e insegna teatro e comicità da quasi vent’anni.

Maggiori info

Il costo degli spettacoli è di 12 euro intero, e 10 euro ridotto. Sono studiati abbonamenti interi e ridotti (under 30 e over 65) per pacchetti da 10 o 5 spettacoli.

Super green pass obbligatorio; lo staff del teatro provvederà a fornire gel sanificante sia all’ingresso (dove verrà misurata anche la temperatura corporea) sia al primo piano.

Gli abbonati possono disporre di un posto fisso a loro scelta per tutti gli spettacoli.

Info e prenotazioni: 3396539121