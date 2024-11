Giovedì 7 novembre 2024 – ore 18 – Palazzo Ducale Genova. Venerdì 8 novembre 2024 – 14.30 e 16.00 – Visite guidate alla Fondazione Renzo Piano (Villa Nave)

Giovedì 7 novembre 2024, dalle 18 alle 20, il Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova ospiterà la presentazione del libro Il Centre Pompidou e la sfida del Total Design di Boris Hamzeian. Oltre all’autore interverranno: Lia Piano, direttrice editoriale della Fondazione Piano; Shunji Ishida, ex architetto della Piano+Rogers Architects e senior partner della Renzo Piano Building Workshop; Luca Buzzoni, Associate Director Buildings Engineering Arup Italia; e Tullia Iori, Professoressa e storica dell’ingegneria e della costruzione presso l’Università Roma Tor Vergata.

L’evento, a ingresso libero e gratuito, è patrocinato dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Genova, dalla Fondazione Renzo Piano, dallo studio di ingegneria Arup e dal Centre Pompidou.

Visite guidate alla Fondazione Renzo Piano

Venerdì 8 novembre 2024, in occasione della presentazione del libro di Boris Hamzeian, la Fondazione Renzo Piano apre le sue porte per due visite guidate in compagnia dell’autore e delle archiviste. Le visite, della durata di 60 minuti, richiedono la prenotazione su Formagenova.it e si terranno a Villa Nave alle ore 14.30 e alle 16.00.

Il Centre Pompidou: un’icona dell’architettura interdisciplinare

Negli anni Settanta a Parigi nasce un’opera unica, che fonde architettura, ingegneria, industria, aeronautica, programmazione e informatica per trasformare un edificio in una macchina interattiva e flessibile al servizio del pubblico: il Centre Pompidou. A due anni dalla pubblicazione della prima ricostruzione storica del Centre Pompidou, Boris Hamzeian, ricercatore del Centre Pompidou e professore a contratto presso l’École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne, torna a Genova per presentare la sua ultima monografia Il Centre Pompidou e la sfida del Total Design. Il libro è una raccolta di saggi che analizza la struttura innovativa dell’edificio, dalle componenti in acciaio alle parti tecniche dai colori vivaci, sino alla piazza e al museo all’avanguardia.

Un approfondimento sulla “gerberette” e il design architettonico

La conferenza genovese sarà l’occasione per approfondire uno degli elementi iconici del Centre Pompidou, la gerberette: una trave in acciaio di fusione che ha rappresentato una sfida tecnica per l’epoca, frutto della sinergia tra architettura, ingegneria, metallurgia e aeronautica. Attraverso documenti d’archivio, disegni d’epoca e testimonianze, Hamzeian rivisita le difficoltà di fabbricazione e le diverse visioni progettuali.

Chi è Boris Hamzeian

Boris Hamzeian, PhD presso l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), è architetto e storico dell’architettura specializzato nelle avanguardie del secondo dopoguerra e nell’architettura “tecnomorfa”. Ricercatore al Centre Pompidou, porta avanti uno studio su migliaia di disegni legati alla costruzione del Centre Pompidou. È ricercatore postdoc invitato presso la Architectural Association School di Londra, borsista dell’Académie d’architecture e professore a contratto presso l’École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne. Tra le sue pubblicazioni figurano Live Centre of Information, Da Pompidou à Beaubourg (1968-1971) e Il Centre Pompidou e la sfida del Total Design (Lettera Ventidue, 2023). Dal settembre 2024 è membro del comitato scientifico della Fondazione Renzo Piano.