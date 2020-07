Il Carlo Felice ai Parchi di Nervi: si comincia con Duets and Solos, musica e danza

Venerdì 17 luglio, al Teatro ai Parchi di Nervi, alle ore 21:15,vi sarà la strepitosa inaugurazione del Festival Internazionale del Balletto e della Musica-Nervi 2020.

Lo spettacolo iniziale è Duets and Solos, una prima assoluta, un simbolo del fare musica e danza nell’era del covid-19: due musicisti di prima grandezza, il violoncellista Mario Brunello e la pianista Beatrice Rana, eseguono musiche su cui un singolo danzatore si esibisce in un assolo o una coppia di ballerini, che è coppia anche nella vita, interpreta un passo a due: artisti che potranno toccarsi, abbracciarsi e stringersi senza contravvenire ad alcuna regola.

Duets and Solos è perciò molto di più di una serata di musica e danza: è una prova della lungimiranza e insieme della forza dell’arte, capace di rispettare i limiti necessari alla lotta contro il virus senza rinunciare alla propria creatività. Un esempio di civiltà e fantasia.

Lo spettacolo è nuova produzione Teatro Carlo Felice di Genova, Festival Internazionale del Balletto e della Musica-Nervi 2020 e Ravenna Festival, all’interno del quale verrà riproposto il 18 luglio (Rocca Brancaleone, ore 21:30).

Tra i coreografi spiccano i nomi di Fokine, ma anche di celebri autori del ’900 o contemporanei. Tra le curiosità, una moderna Morte del Cigno al maschile (coreografia di Cue) interpretata da Sergio Bernal, che il pubblico potrà apprezzare accanto alla tradizionale Morte del Cigno di Fokine interpretato da Iana Salenko (musica di Saint-Saëns). Bernal non mancherà comunque anche di regalarci uno dei quei suoi roventi brani iberici che mandano il pubblico in visibilio, Zapateado, in questo caso su musica Gaspar Cassadó (dalla Suite n°3 per violoncello solo).

Hugo Marchand è l’interprete di Suite of Dances di Robbins (musiche di Bach), balletto originariamente creato per Mikhail Baryshnikov, mentre Matteo Miccini interpreta un assolo da SSSS di Clug (musica di Chopin).

Una coppia al maschile (di cui farà parte Bernal) interpreterà Folia de Caballeros, originale passo a due maschile (musica di Corelli, coreografia di Bernal/De Luz) in cui i due “caballeros” danzano a distanza senza toccarsi mai. Per i passi a due “in famiglia” possiamo aspettarci Thaïs di Roland Petit (musica di Massenet) interpretato da Salenko/Walter mentre la coppia Azzoni/Ryabko sarà interprete di Nocturnes di Neumeier (musica di Chopin) e Sonate di Scholz (Rachmaninoff).

I momenti di sola musica comprenderanno la Quadrille per violoncello e pianoforte (dal secondo atto dell’opera Not Love Alone) di Rodion Shchedrin, interpretato da Mario Brunello e Beatrice Rana; quest’ultima interpreterà anche l’Aria (dalle Variazioni Goldberg ) di Bach e La Valse di Ravel.

La gioia del pubblico di poter riascoltare grande musica dal vivo e rivedere grandi stelle della danza, insieme a quella degli artisti che possono tornare ad esprimere la loro arte, viene sottolineata da inaspettati aforismi proiettati sullo sfondo e scelti dal sociologo Domenico De Masi.

***

Prezzi biglietti:

45 € (I settore), 35 € (II settore), 25 € (III settore), 15 € (Under 26).

I biglietti sono acquistabili presso la Biglietteria del Carlo Felice, aperta dal martedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 18 ed il sabato dalle ore 11 alle ore 16 e presso le Biglietterie online Vivaticket, Ticketone e Happyticket. Nelle serate di spettacolo la Biglietteria presso i Parchi di Nervi è aperta dalle ore 20 sino a 15 minuti dopo l’inizio di ogni spettacolo. Gli spettacoli iniziano alle ore 21:15.

ELI/P.