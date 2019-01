Il cane, lavora e aiuta con fedeltà donne, uomini e bimbi

Leidaa (Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente) e la Pro Loco Terraemare di Rapallo, in collaborazione con il Comune di Santa Margherita, organizzano una mostra dal titolo “Working Dogs” (cani da lavoro).

Una iniziativa per divulgare e valorizzare il lavoro svolto dai cani in aiuto all’uomo, la ricerca, il ritrovamento di persone, il supporto alle forze dell’ordine, la difesa, la diagnostica e la terapia, sono alcuni dei settori di impiego dei cani, che li rendono di fatto insostituibili.

Il cane è da sempre il miglior amico dell’uomo, e le sue doti di affidabilità ed intelligenza, hanno contribuito enormemente allo sviluppo, al benessere ed alla sicurezza dell’essere umano. L’iniziativa è patrocinata dal Lions club di Santa Margherita Ligure, a livello nazionale i Lions hanno fondato un servizio gratuito di cani guida per non vedenti.

La mostra sarà allestita nell’atrio del Palazzo Comunale di Santa Margherita Ligure, ed inaugurata sabato 26 gennaio 2019 alle ore 11:30 con la partecipazione del Sindaco Paolo Donadoni. Visitabile da sabato 26 gennaio a sabato 9 febbraio, dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30 – il lunedì e venerdì fino alle ore 17:30.

Il Sindaco di Santa Margherita Paolo Donadoni e la Consigliera Carmela Pinamonti così commentano: «Ringraziamo la LEIDAA per aver scelto Santa Margherita Ligure come prima tappa di questa mostra che racconta un aspetto importante del rapporto uomo-cane; e che ben si inserisce nel percorso di informazione che abbiamo avviato in città proprio su questo».

Nell’ambito del progetto Amico Cane avviato dal Comune di Santa Margherita Ligure, mercoledì 23 gennaio prendono il via il ciclo di incontri “Anche in amore ci sono regole – Conoscere il proprio cane, relazionarsi con lui e con la città” presso Spazio Aperto di via dell’Arco, inizio ore 17. Di seguito il programma:

Mercoledì 23 gennaio – un cane in famiglia, Pierluca Maria, infermiera professionale – entrare nella vita del cane, Selena Spinosa, addestratore cinofilo.

Mercoledì 30 gennaio – la gestione del cane nell’ambito urbano, Martina Rocca, veterinario – puliti fuori, belli dentro, Elisa Quartapelle, toelettatrice professionista

Mercoledì 6 febbraio – il cane in città, Beatrice Dughera, educatore e istruttore cinofilo – la normativa, agente della Polizia Locale di SML. ABov