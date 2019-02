SAVONA. 1 FEBBR. Grande attesa per gli appassionati della vela per l’appuntamento previsto nel fine settimana al largo di Loano. Si tratta di una tappa del Campionato Invernale Marina di Loano che finora ha visto quali grandi protagonisti «Roby e 14 » di Massimo Schieroni ed “Emma 2” di Emanuela Verrina. Con Schieroni, sull’ imbarcazione dello YC Savona, dovrebbero scendere in acqua domani, oltre allo stesso Schieroni, Pietro Foriello, Massimo Mondini, Giovanni Calza, Luca Militando, Ottavio Cimarrosti, Giovanni Ferreri, Bruno Broccanello, Luca Maria Barberis, Bernardo Magrì, Biancamaria Schieroni, Marco Bonazzi e Mimma Ridolfi.

Insieme ad Emanuela Verrina ci saranno, sulla barca del Circolo Nautico Marina Genova Areoproto, Marco Toffarello, Enrico Mensi, Edoardo Prandi, Maddalena Marcato, Maurizio Parriniello, Alessandro Rigo, Silvia Lucchini, Teresa Bonera, Francesco Ghezzi, Cinzia Azimonti e Francesca Miraglia.

A contendere il primato a Schieroni ed alla Verrina ci sarà Paolo Tesio con il suo agguerritissimo “En Plen Air”. Ad accompagnare Tesio sull’imbarcazione della Lega Navale di Noli saranno Giovanni Conte, Edoardo Boido, Mario Abrami, Marco Borbenza, Paolo Boragno, Maurizio Zunino, Stefano Trucco e Piergiorgio Andreone.

Alla vigilia delle regate del fine settimana nelle varie classifiche guidano rispettivamente Roby e 14 (in ORC, Irc ed ORC 1), Emma 2 (in ORC) Corto Maltese ed Emma 2 (ORC2), Alligator (Libera) ed Aile Blanche (Veleggiata). Il primo segnale di avviso per il via della prima regata verrà dato domani, tempo permettendo, alle ore 11 e 40. La flotta in gara sarà formata da 25 imbarcazioni.

Queste le classifiche. ORC: 1) Emma 2 (Emanuela Verrina, Cn Marina Genova Aeroporto) e Roby & 14 (Massimo Schieroni,YC Savona); 3) Corto Maltese (Michele Colasante, CN Ilva), 10.

ORC 1: 1) Roby & 14 (Massimo Schieroni,YC Savona), 4; 2) En Plen Air (Paolo Tesio, LNI Noli), 9; 3) Go Go (Rinaldo Goria, LNI Santa Teresa di Gallura), 12.

ORC 2: 1) Corto Maltese (Michele Colasante, CN Ilva), 7; 2) Emma 2 (Emanuela Verrina, Cn Marina Genova Aeroporto), 8; 3) Vega (Salvatore Giuffrida, LNI Sestri Ponente), 9.

IRC: 1) Roby & 14 (Massimo Schieroni,YC Savona), 4; 2) Cristiana (Maria Teresa Laferla, Circolo Nautico del Finale), 7. Classe Libera: 1) Alligator (Flavio Quarone), 5; 2) Bric Paluc (Giovanni Saccomani, LN Finale), 14; 3) Smania (Roberto Guido Bianchi), 15. Veleggiata: 1) Aile Blanche (Simone Eandi), 5; 2) Mareva (Gianluigi Barbisan, Cn Loano), 7; 3) Gambalunga (Roberto Agosti, Cv del Finale), 16.

CLAUDIO ALMANZI