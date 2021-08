Il 96° Palio del Golfo vinto da Fossamastra

La 96esima edizione del Palio del Golfo della Spezia è stata dominata dall’equipaggio di Fossamastra che si è imposto nelle acque davanti a passeggiata Morin, trionfando sia nella prova femminile che in quella senior.

Tredici le barche al via in una sfida lunga 2000 metri, con Fossamastra che ha da subito fatto l’andatura prendendosi poi un ampio vantaggio con il solo Canaletto che gli ha opposto resistenza e ai 200 finali è anche passato in testa, ma non ha saputo resistere al ritorno degli avversari.

Ecco l’equipaggio vincitore: Alessio Nardini, Alfonso Conte, Daniel Costa, Daniele Carpena, Ilaria Valenti. Per Conte è il quarto successo.

La gara junior è andata a Cadimare che ha preceduto al fotofinish Canaletto.

La competizione remiera si è svolta nelle acque davanti a passeggiata Morin, per la prima volta senza la presenza di un folto pubblico a causa delle norme anticovid.

L’evento ha visto solo un migliaio di persone presenti negli spalti.

Si è trattato del primo evento Covid Free in regione, con l’accesso consentito solo con Green Pass o tampone negativo. Lo scorso anno la situazione determinata dal covid ne aveva impedito la gara.