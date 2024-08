Il 4 agosto alle ore 11 tornano gli angeli custodi a quattro zampe sulle spiagge di Voltri, i cani-bagnini della SICS

Tutte le domeniche di agosto e il giorno di Ferragosto il litorale sarà presidiato dai bagnini e dai

cani, addestrati appositamente per il soccorso in mare, divisi in diverse postazioni.

A presidiare saranno i Golden Retriever, che sono insieme ai Labrador e ai Terranova una delle razze più indicate, e di conseguenza più utilizzate, per quanto riguarda il salvataggio in mare, come sempre suscitano grande curiosità da parte delle persone presenti, soprattutto dei bambini e, negli

anni passati, ci sono stati interventi di soccorso anche fondamentali.

Il progetto è frutto di una lunga collaborazione con il Municipio VII Ponente e la Capitaneria di Porto di Genova, Circolo Arciragazzi Prometeo e il Gruppo Storico Voltri, finalizzato ad assicurare una

maggiore sicurezza ai bagnanti.

“È una grande soddisfazione riavere sul nostro litorale di Voltri, ed ancora più presso la Spiaggia dei Bambini che è per il territorio la punta di diamante e che grazie alle Associazioni che annualmente

lavorano al progetto ed ai volontari che ogni estate donano il loro tempo per permettere a tutti di godere di una spiaggia inclusiva e in sicurezza, gli Amici SICS.

Ringraziamo di cuore i loro punti di forza, Ferruccio Pilenga e Gino Candeloro, che mettono a disposizione del nostro litorale la forza e la preparazione dei loro cani da salvamento, ai quali ci siamo tutti affezionati e la gioia più grande è l’affezione dei bimbi verso questi meravigliosi pelosini. Un grande ringraziamento va anche allen associazioni Circolo Arciragazzi Prometeo e Gruppo Storico Voltri, che con grande impegno, insieme ai loro volontari, si prendono cura del nostro litorale” dichiara la Vicepresidente del Municipio VII Ponente Lorella Fontana.

Interverranno: Paola Bordilli, Assessore al Commercio, Artigianato, Pro Loco e Tradizioni cittadine

del Comune di Genova, Guido Barbazza, Presidente del Municipio VII Ponente, Lorella Fontana, Vicepresidente del Municipio VII Ponente, Tommaso Boccanfuso, Consigliere Delegato alle Spiagge

e Stefano Dramis, Consigliere del Municipio VII Ponente.