Cogorno, Raccoglie frutta e cade da albero: soccorso con l’elicottero

Questa mattina, poco prima delle 10, una persona di 84 anni, che raccoglieva i frutti da un albero, è caduta da un’altezza di circa 6 metri procurandosi un trauma cranico.

I Vigili del Fuoco di Chiavari sono intervenuti insieme

Il 118, è intervenuto con l’automedica Tango 1 e la Croce Rossa di Cogorno, insieme ai Vigili del fuoco mentre dal cielo giungeva da Genova l’elicottero VVF Drago.

Giunto sul posto, in via degli Ulivi a Cogorno, sono stati sbarcati sul posto elisoccorritori e personale medico. Il ferito è stato stabilizzato su una barella ed è stato issato a bordo dell’elicottero tramite verricello e trasportato all’Ospedale San Martino in codice rosso.