Il 3 febbraio da “Feltrinelli” presentazione del libro sul crollo del Ponte Morandi

“Storia di una comunità violata” è un libro con testimoni diretti della tragedia del Ponte Morandi, sbricciolatosi il 14 agosto 2018 a Genova.

Racconta i concitati momenti del crollo, e di cosa accadde nelle case sottostanti, l’abbandono precipitoso

delle case, la paura, il ritorno per riprendere dalle case ciò che era rimasto.

I Curatori del libro sono Franco Ravera ed Ennio Guerci.

Spiega Guerci: “È soprattutto mantenere vivo il ricordo di quel tragico evento che la nostra associazione, ‘Quelli del ponte Morandi’, ha deciso di raccogliere fatti, testimonianze, foto per creare un libro che raccontasse cosa era il quartiere delle ‘case dei ferrovieri’ di Sampierdarena, come si è evoluto nel tempo e come ha affrontato dapprima la ingombrante costruzione del ponte Morandi negli anni ’60 e poi le conseguenze del terribile crollo, di come, giorno per giorno, i suoi abitanti abbiano faticosamente affrontato e risolto i mille problemi esistenziali che improvvisamente si erano trovati di fronte dando una prova di coesione, figlia di quell’impronta che i primi ‘colleghi ferrovieri’, che hanno costituito il quartiere, avevano dato”.

Anche Paolo Tosa, che è il Presidente dell’Associazione “Quelli del Ponte” racconta: “Un libro scritto a 600 mani. Nessuno di noi è uno scrittore o un letterato, quindi il pregio di questo lavoro crediamo risieda nel valorizzare la storia del nostro quartiere e di quello che ha subito non soltanto il 14 agosto 2018 ma negli oltre 50 anni di ‘convivenza’ con l’ingombrante viadotto autostradale. Nel contempo però sono rimarcati anche tutti gli aspetti positivi che la nostra comunità è riuscita a trarre da una vicenda così dolorosa, e questo grazie all’aiuto e alla sensibilità mostrata nei nostri confronti da coloro che hanno fatto qualcosa di concreto e tangibile per venirci incontro nelle giornate più difficili. Questo ci ha reso più sensibili ai bisogni degli altri – continua Tosa – ed è uno degli scopi che l’associazione ‘Quelli del ponte Morandi’, nata nel 2019 come evoluzione naturale del Comitato degli sfollati, intende portare avanti nei prossimi anni”.

Il ricavato della vendita di questo libro servirà a finanziare iniziative ed eventi a favore dei cittadini che vivono in Valpolcevera, quel territorio che più di ogni altro ha subito i tragici eventi del 2018 e che ancora oggi sta tentando con la tenacia che gli è propria ma con molta difficoltà a risollevarsi e riportarsi a una normalità completa.

L’appuntamento è fissato per Giovedi 3 febbraio alla Libreria Feltrinelli (Via Ceccardi 18r. a Genova) alle ore 18.00.

Introdurrà la presentazione la giornalista Francesca Forleo.

FRANCO RICCIARDI