Il 18 Dicembre al Teatro Garage in scena Antigone

Sabato 18 dicembre 2021, alle ore 21, alla Sala Diana del Teatro Garage è in programma lo spettacolo “Antigone – Monologo per donna sola” di Anomalia Teatro. Il titolo fa parte della Rassegna G.E.T Giovani Eccellenze Teatrali, dedicata agli nuovi scenari del teatro emergente, e del progetto Spirali in collaborazione con i teatri liguri.

Lo spettacolo, scritto e interpretato da Debora Benincasa e diretto da Amedeo Anfuso, ha ottenuto diversi riconoscimenti: è infatti vincitore del Premio Mauro Rostagno alla migliore drammaturgia e selezionato Intransito 2017 e dall’Italian Theatre Festival New York.

“Antigone – Monologo per donna sola” è una storia che attraversa le ossa di una ragazzina magra, di un’eroina spettinata che dal centro della tragedia ti guarda sorridendo. Antigone cerca di uscire dalla sua prigione ridendoci contro, abbassandosi per cambiare punto di vista, ironizzando per alleggerire il dramma, per poi lasciarsi trascinare nella poesia, indugiare nel grottesco o nei versi di una canzone.

Ma alla fine rimane lì dove l’avevamo lasciata, con la pistola, il pugnale o la corda in mano. Antigone, che ha i denti del lupo e la rabbia del cacciatore. Che preferisce lottare. O decide di morire.

Lo spettacolo fa parte della Rassegna G.E.T Giovani Eccellenze Teatrali, in collaborazione con Associazione La Chascona, una delle novità della stagione 2021-2022 dedicata agli nuovi scenari del teatro emergente, con ospiti giovani compagnie provenienti da ogni parte d’Italia, e del progetto Spirali, un’evoluzione del progetto nato nel 2018 che lega quattro teatri liguri, ovvero il Teatro Garage, il Teatro dell’Ortica, il Teatro Cattivi Maestri di Savona e il Sipario Strappato di Arenzano, con l’intento di favorire un confronto culturale attraverso scambi di spettacoli.

Le prevendite dei biglietti (intero € 14,00 ridotto € 11,00) si possono acquistare all’ufficio del Teatro Garage (via Repetto 18r – cancello, tel. 010 511447) mercoledì dalle 15 alle 18, giovedì dalle 17 alle 20, venerdì dalle 11 alle 14, oppure online su www.happyticket.it. La biglietteria alla Sala Diana apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Per seguire gli spettacoli è obbligatorio essere muniti di green pass rafforzato.