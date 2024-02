Iit, un nuovo piano strategico da 1 miliardo di euro

Iit ha presentato con grande entusiasmo il suo nuovo piano strategico, il quale mira a portare avanti una visione ambiziosa e innovativa per i prossimi sei anni.

Con un investimento totale di un miliardo di euro, questo piano rappresenta un passo significativo verso il futuro dell’Istituto italiano di Tecnologia, consolidando il suo ruolo di leader nella ricerca scientifica e tecnologica.

L’annuncio del piano strategico è avvenuto nel contesto delle celebrazioni per il ventennale dell’IIT, un traguardo che sottolinea il percorso di successo e di crescita continua dell’istituto nel corso degli anni.

Guidato dal direttore scientifico Giorgio Metta, il piano si concentra su obiettivi chiave, tra cui l’intelligenza artificiale, la sostenibilità e la promozione di nuove frontiere della ricerca scientifica.

Un elemento fondamentale del nuovo piano strategico è l’adozione dell’approccio “AI first”, che pone l’intelligenza artificiale al centro di tutte le attività di ricerca dell’IIT.

Questo approccio innovativo mira a utilizzare l’IA non solo come uno strumento di analisi, ma anche come un motore per accelerare il progresso della ricerca, consentendo di affrontare le sfide più urgenti della società in modo più efficace ed efficiente.

Con un investimento di oltre 150 milioni di euro, il piano prevede una significativa espansione delle infrastrutture digitali dell’IIT, al fine di potenziare le capacità di calcolo e migliorare le prestazioni di storage dei dati.

Questo permetterà ai ricercatori di lavorare con dataset sempre più grandi e complessi, consentendo loro di ottenere risultati più accurati e significativi.

Inoltre, il piano prevede di potenziare i programmi di formazione e reclutamento internazionale, al fine di attrarre i migliori talenti nel campo dell’IA e della ricerca computazionale.

Il tutto contribuirà a mantenere l’IIT al passo con i più recenti sviluppi nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, garantendo che l’istituto rimanga un punto di riferimento globale nel settore.

Una delle novità più interessanti del piano è l’introduzione di cinque nuovi programmi Flagship, progettati per affrontare sfide specifiche in settori chiave come la sostenibilità, la salute e la medicina di precisione.

Questi programmi rappresentano un impegno significativo dell’IIT per affrontare i problemi più urgenti della società, utilizzando l’IA e altre tecnologie innovative per sviluppare soluzioni innovative e sostenibili.

In conclusione, il nuovo piano strategico dell’IIT rappresenta un passo avanti significativo nella missione dell’istituto di promuovere l’innovazione e l’eccellenza nella ricerca scientifica e tecnologica.

Con un impegno totale di un miliardo di euro e una serie di iniziative ambiziose, l’IIT si prepara a guidare il futuro della ricerca scientifica e tecnologica in Italia e nel mondo.