IBSA Judo 2019. Oggi la cerimonia di apertura dei giochi

Campionati europei di judo per ipovedenti e ciechi

Cerimonia di apertura. Ore 18:00 al Teatro Gustavo Modena di Genova

E’ giunto finalmente il giorno dell’inaugurazione dei giochi paralimpici di judo per ipovedenti e ciechi tanto attesi. Per la prima volta in Italia sarà l’RDS Stadium ad accogliere l’evento tanto risonante. Questo pomeriggio si darà ufficialmente il via con la cerimonia di apertura presso il Teatro Gustavo Modena di Genova. Saranno presenti gli atleti provenienti da 18 nazioni europee che faranno la consueta sfilata con le bandiere di appartenenza, i rappresentanti delle delegazioni e le autorità locali e regionali ad ufficializzare l’apertura.

L’appuntamento è alle ore 18.00.

La cerimonia, ci racconta Dario Della Gatta (Vice Presidente Comitato Italiano Paralimpico per la Liguria e Coordinatore Generale di IBSA Judo 2019) è stata pensata su misura per gli atleti.

<<Abbiamo scelto di fare questa cerimonia di apertura diversa dalle altre, per il tipo di disabilità dei ragazzi che gareggiano che sono non vedenti e ipovedenti. Quindi abbiamo voluto dare un taglio particolare dando risalto alla musica potendo così coinvolgere i ragazzi che saranno in sala…>>

Ieri mattina le prove dell’intera cerimonia. Presente anche il prestigioso regista genovese Giorgio Gallione, amico di IBSA Judo 2019, il quale umilmente ha espresso con noi l’emozione di poter fare la sua parte per dare spazio a questi straordinari sportivi.

Asia Giordano, unica atleta genovese in gara, è diventata paladina della manifestazione per i tifosi liguri, ma l’acclamazione generale è tanta data l’entità dell’evento. I riflettori sono accesi sotto tutti i fronti, domani sera il sorteggio dei gareggianti.