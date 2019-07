Genoa, Zapata: Contento di essere arrivato qui

Visite mediche, un salto a Villa Rostan a prendere confidenza con l’ambiente, e poi da oggi ufficialmente in gruppo. Cristian Zapata, centrale difensivo che ha sposato la causa rossoblù dopo sette stagioni al Milan. Esperienza da vendere. Il tempo di un saluto direttamente dal Tower Hotel prima di prendere il volo direzione Dinard. Il tutto con un grande sorriso stampato sul volto. “Sono molto contento di essere in un club come il Genoa, che ha tanta voglia di fare bene quanta ne ho io. Darò il meglio e aiuterò i miei compagni in ogni partita, in ogni allenamento e ogni volta che ce ne sarà bisogno”.