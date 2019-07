IBSA Judo 2019. Manca ormai pochissimo alle gare

IBSA Judo 2019

European Judo Championships for visually impaired and blind people

26/27/28 luglio RDS Stadium Genova

In attesa della conferenza stampa della prossima settimana, si avvicina sempre più la data dei campionati europei di judo per ipovedenti e ciechi. IBSA Judo 2019 è un appuntamento importantissimo perché approda per la prima volta in Italia e lo fa nella città di Genova. Siamo agli sgoccioli e c’è molto fervore. Il Comune di Genova, la Regione Liguria e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno supportato e sostengono questa manifestazione che porta nella città della Lanterna atleti di grande spessore sia emotivo che sportivo, un esempio sociale per tutti quanti noi.

L’evento paralimpico è valido per le qualificazioni ai giochi olimpici Tokyo 2020.

Giorgia Cadenasso