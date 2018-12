I VVF salvano gatto a Millesimo in una cantina

Un gatto di strada, malato e probabilmente in cerca di tepore, è entrato in una cantina di via Trento e Trieste a Millesimo e non è più riuscito ad uscire.

I suoi lamenti, dopo alcuni giorni, sono stati uditi da alcuni residenti ma, per la vastità e la particolare conformazione della cantina, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per poterlo recuperare.

La bestiola è stata affidata ai volontari della Protezione Animali savonese, accorsi a Millesimo su richiesta degli stessi pompieri; è ora ricoverato nella sede Enpa di Savona per le cure di cui necessita.