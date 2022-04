I VVF intervengono per il forte vento: rami divelti e ponteggi pericolanti

Un forte vento ha spazzato questa notte Genova. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco per rami degli alberi che sono precipitati a terra e sulle auto parcheggiate in via Argine Polcevera a Rivarolo.

I VVF, nella notte tra sabato e domenica, sono intervenuti in via Faenza nel quartiere di San Teodoro per via di alcuni ponteggi pericolanti che si muovevano a causa del forte vento di Tramontana.

I ponteggi sono, poi, stati messi in sicurezza. L’intervento dei VVF ha escluso ogni pericolo per gli abitanti.