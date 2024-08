I volontari dell’Unitre ad Albenga terranno aperta per 2 pomeriggi la Biblioteca

Albenga. Sedici volontari per tenere aperta la Biblioteca nei due pomeriggi in cui fino ad oggi rimaneva chiusa.

E’ questa la buona notizia che il Comune di Albenga ha annunciato per il prossimo anno scolastico consentendo così agli studenti, ai ragazzi, ai turisti ed ai residenti di fruire di un servizio davvero fondamentale. Afferma Marta Gaia assessore alle politiche sociali del Comune di Albenga: “L’Unitre è una realtà importante per il nostro territorio e grazie a questa collaborazione la città potrà beneficiare di un ampliamento del servizio, importantissimo per cittadini e studenti che utilizzano gli spazi della biblioteca per i loro studi. Ci saranno due pomeriggi di apertura in più a settimana in Biblioteca grazie alla collaborazione con l’Unitre Comprensoriale Ingauna”.

Grazie all’Unitre Comprensoriale Ingauna sarà dunque possibile ampliare l’orario di apertura della biblioteca con ulteriori due pomeriggi alla settimana: il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18 nel periodo dal 17 settembre al 15 giugno.

“Siamo onorati- spiega la vice presidente Giuseppina Verrazzani- di poter svolgere questo compito che è rivolto soprattutto a ragazzi e studenti che potranno usufruire di ulteriori due pomeriggi per leggere e studiate in biblioteca. Ringraziamo il Comune per il contributo che ci riconoscerà per lo svolgimento di questo prezioso servizio. Per ora abbiamo trovato soltanto sedici volontari che saranno impegnati per 12 ore settimanali, ma contiamo, una volta iniziato il servizio, di aumentarne il numero”.

Un orario pomeridiano incompleto della Biblioteca civica per una città importante come Albenga rappresentava una imperdonabile carenza che per fortuna ora verrà sanata. “Grazie alla collaborazione e disponibilità dei soci dell’Unitre – conclude la delegata alle associazioni di Volontariato ed agli affari legali del Comune di Albenga l’avvocatessa Monica Tomatis – la città potrà beneficiare di un ampliamento del servizio, importantissimo per cittadini e studenti che utilizzano gli spazi della biblioteca per i loro studi”.

L’Unitre Comprensoriale Ingauna il svolgerà servizio ogni settimana, nei due pomeriggi, con due volontari per volta, contribuendo così all’apertura pomeridiana della Civica Biblioteca. Si tratta perciò di 12 ore settimanali, cioè 48 mensili, per un totale di ore 432 per il periodo di apertura dell’anno Accademico 2024-2025 dell’Unitre.

Claudio Almanzi