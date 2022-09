I Volontari della Libertà a convegno ad Ortovero

SAVONA. 2 SETT. Ultimi preparativi per la giornata che la Federazione Italiana Volontari della Libertà organizzerà ad Ortovero domani per ricordare la nascita e la storia del Raggruppamento ingauno dell’associazione.

Il programma prevede alle ore 9 la Messa officiata dal Vescovo Diocesano Guglielmo Borghetti cui seguiranno i saluti delle autorità. A partire dalle 10 e 30 inizieranno invece gli interventi di numerosi studiosi, storici e rappresentanti delle associazioni partigiane, fra cui Angelo Mercandelli, Claudio Gandolfo, Luigi Reale, Nicola Nante, Gianni De Moro e Carlo Speranza.

Quindi alle ore 12 si terrà la premiazione dei Partigiani Leopoldo Fassio “Leo” e Vico Cappato “Walter” (alla memoria). “Siamo orgogliosi- afferma Nicola Nante- dell’entusiasmo con cui tutte le associazioni partigiane hanno risposto alla nostra iniziativa che vuole ricordare e celebrare cittadini, eroi e partigiani che hanno combattuto affinchè noi tutti fossimo liberi”.

Ad Ortovero, il 3 settembre, collaterali ai festeggiamenti, ci saranno le tre mostre di fotografie e cimeli storici, a cura di Maria Grazia Timo, realizzate da Luigi Reale, Roberto Ferrari e Michele Todde (visitabili dalle ore 10 alle 19).

Il R.I.V.L. venne istituito, affiliato alla Federazione Italiana Volontari della Libertà – F.I.V.L., per iniziativa del Comandante Partigiano Raimondo Rossi “Ramon”, già operante in Valle Arroscia durante la Guerra di Liberazione 1943-1945. La prima manifestazione del R.I.V.L. si svolse in Ortovero-SV nei giorni 14 e 15 agosto di quell’anno. La Federazione Italiana Volontari della Libertà, di cui, come accennato, il R.I.V.L. costituisce costola locale, nacque, per scissione dall’A.N.P.I., nel 1948, su iniziativa di personalità del calibro di Raffaele Cadorna, Enrico Mattei, Enrico Martini “Mauri” e Paolo Emilio Taviani, aggregando le numerose associazioni autonome, cattoliche, liberali, apartitiche che, nel contesto delle contrapposizioni ideologiche da “guerra fredda”, si schierarono apertamente per lo stabilimento in Italia di una democrazia di tipo occidentale. L’evento, organizzato dalla FIVL, è realizzato con il patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Savona, Istituti Storici della Resistenza e dell’ Età Contemporanea di Savona ed Imperia, in collaborazione con l’ Associazione Nazionale Partigiani d’ Italia, Associazione Nazionale Alpini, Pro Loco Ortovero, Associazione Amici di Pogli e Sistema Bibliotecario Valli Ingaune.

CLAUDIO ALMANZI