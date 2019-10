I vigili del fuoco salvano una civetta a Valleggia

Spettacolare salvataggio di un civetta, da parte dei vigili del fuoco a Valleggia in via Diaz.

Il piccolo e grazioso uccello predatore era incastrato con una zampetta in un pannello a diversi metri d’altezza ed il loro provvidenziale intervento ha permesso il recupero e la consegna ai volontari della Protezione Animali savonese.

“Malgrado sia rimasta appesa a lungo ed abbia una zampa rotta – spiegano dall’Enpa – sta bene e si spera, con le cure che gli vengono somministrate, che possa riprendersi ed essere rimessa al più presto in libertà”.

Enpa si legge in una nota: “coglie l’occasione per apprezzare l’iniziativa della Regione Liguria di stanziare fondi per l’acquisto di attrezzature e mezzi per difendere le coltivazioni e le greggi dalle incursioni della fauna selvatica, privilegiando finalmente soluzioni preventive quali recinzioni, sistemi elettrificati, cani da guardiania, etc.; ma ricorda ancora una volta l’altra emergenza faunistica, in crescita continua ormai da decine d’anni, della fauna selvatica ferita ed in difficoltà da soccorrere, per la quale occorre destinare fondi per organizzare un servizio pubblico di recupero cura con mezzi e risorse adeguati”.