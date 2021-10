I venerdì da Compagna a Palazzo Ducale, venerdì 15 nella splendida cornice del Ducale, prentazione della Piccola grande guida di Genova

I venerdì da Compagna a Palazzo Ducale, accesso da piazza De Ferrari, atrio primo loggiato, seconda porta a sinistra piano terra a Compagna presenta il libro di Enzo Marciante PICCOLA GRANDE GUIDA DI GENOVA per giovani turisti… e non solo, COEDIT, La Sopraelevata come insolito punto di partenza per scoprire Genova

La presentazione sarà tenuta dall’Autore con la collaborazione del gruppo de “I Venerdì da Compagna” coordinato da Francesco Pittaluga, con Isabella Descalzo e Luigi Lanzone.

L’ingresso è libero ma, nel rispetto delle norme vigenti, per partecipare all’evento è richiesta la Certificazione Verde Covid19 e, poiché la capienza della sala è limitata, è necessario prenotarsi inviando una e-mail all’indirizzo posta@acompagna.org entro la mezzanotte di mercoledì 13 ottobre.

Le prenotazioni saranno accettate e confermate fino all’esaurimento dei posti disponibili.