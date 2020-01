I tifosi del Genoa in corteo contro Preziosi | Video

Ieri sera un lungo corteo di circa 500 tifosi del Genoa è partito dalla Gradinata Nord ed è arrivato sino in via Palestro, passando per piazza De Ferrari, per protestare contro il presidente del Genoa Enrico Preziosi. Il tifo organizzato del Grifone aveva annunciato la ripresa della ‘vera contestazione’ nei confronti di Preziosi sarebbero iniziate ieri e così è stato.

I tifosi sono giunti in via Palestro, nella strada dove il 7 settembre 1893 venne firmato l’atto di nascita del club più antico d’Italia, hanno esposto striscioni contro Preziosi, intonato cori tra fumogeni, torce e petardi.

E oggi cosa succederà?

Genoa, fine della pace: torna la contestazione a Preziosi