I prossimi appuntamenti con il Festival Internazionale di Valle Christi XVI Edizione

Questa sera giovedì 26 luglio alle ore 21,30 per la 3° edizione di Valle Christi Jazz a San Michele di Pagana (ingresso libero) è in programma “NEW YORK SOUND” di JIM ROTONDI ITALIAN QUARTET. Il quartetto affonda manifestamente le radici nel jazz mainstream, in cui un incandescente swing regna sovrano ed è stato formato dello straordinario trombettista americano Jim Rotondi. La ritmica solida a cui si affida è guidata dal brillante pianista Daniele Gorgone, con Daniele Sorrentino al contrabbasso e Elio Coppola alla batteria. Tre preziosi partner che accompagnano il leader in questo progetto diventato ormai da almeno due anni un gruppo stabile.

Il quartetto presenta un repertorio contenente alcuni intramontabili standard riarrangiati appartenenti alla tradizione jazzistica unitamente a delle composizioni originali autografate da Rotondi e Gorgone, per un concerto dalla grande energia e straordinaria eleganza.

Mentre domani, venerdì 27 luglio alle ore 21,30 sul Palcoscenico di Valle Christi a Rapallo, uno spettacolo d’eccezione: “IO, LUDWING VAN BEETHOVEN”, progetto e regia di Corrado d’Elia, con Corrado d’Elia, disegno luci Alessandro Tinelli, produzione Compagnia Corrado d’Elia.

Ludwig van Beethoven fu uno dei più grandi geni musicali mai esistiti. Indagarne la vita vuol dire accostarsi ad altezze umanamente insolite, rubarne per un istante la grandezza e la follia per raggiungere ebrezze ed emozioni insperate. Così, partendo da una passione antica, ci accostiamo a Beethoven con emozione per indagarne i tanti misteri, la sordità, i rapporti col padre e con il suo tempo, il suo talento, gli amori, profondi e contrastati, le sue durezze e soprattutto la sua musica, la sua musica immortale. E quella Nona Sinfonia, quei quattro movimenti così conosciuti e amati che hanno cambiato la storia della musica per sempre.

Perché Beethoven aspettò dieci anni per comporre la Nona avendone la musica già in testa? Cosa successe in quei dieci anni?… Cosa cambiò nel mondo che lo circondava e cosa successe dentro di lui, e, soprattutto, come si preparò alla serata della prima rappresentazione, a Vienna, il 7 maggio del 1824?…Lo scopriremo domani sera.

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al teatro Auditorium delle Clarisse. Non è previso il servizio navette.

