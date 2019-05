A Sori ha vinto Mario Reffo “il farmacista”. La cittadina ha voluto voltare pagina e ha detto no alla lista di Marco Castagnola, già vicesindaco ed erede di Aldo Pezzana.

A Ne Conscenti vince Francesca Garibaldi con il 50,58%. Marco Bertani si è fermato al 49,42%. C’è stato un simpatico testa – testa fino alle ultime schede e ultimi conteggi.

Ancora un mandato per Stefano Sudermania, inossidabile sindaco di Neirone. Ha ottenuto il 61,59% dei consensi. A Lucilla Bertonati è andato il 34,09 dei voti e a Domenico Valsecchi il 4,32%.

Danilo Repetto, avvocato è stato confermato sindaco di Mezzanego con un 64, 16 per cento; il suo competitor Renzo Prato ha ottenuto il 35,84 dei consensi.

A Santo Stefano d’Aveto Giuseppe Tassi, già sindaco di Avegno e Maestro del Coro d’Alpe degli alpini, ha ottenuto 405 voti contro i 277 andati al sindaco uscente Maria Antonietta Cella.

In Fontanabuona il sindaco uscente Marina Garbarino, è stata rieletta sindaco di Tribogna. Ha ottenuto una percentuale del 92,76 per cento. Il suo concorrente era Enrico Grosso. Resta un record per Garbarino.

Giuseppino Maschio è stato riconfermato sindaco di Borzonasca. in valle Sturla.

E’ stato rieletto con il 65,39 per cento dei consensi; a seguire Giannetto Mortola con il 26,66 per cento. Infine Pier Luigi Cella che ha ottenuto il 7,95 per cento dei voti.

Alessandro Graziadelli vince le elezioni con una percentuale del 69,70 per cento; il suo competitor Gianni Dondero si è fermato al 30,30 per cento.

Il sindaco uscente Aulo De Ferrari, storico farmacista di Monleone, ha pubblicato in due bacheche del Comune tutte le opere realizzate nei suoi anni di mandato.

Ermano Noce è il nuovo sindaco di Coreglia Ligure, località tra Rapallo e la Fontanabuona. Ha ottenuto un consenso bulgaro con un 81,26 per cento; seconda Elisabetta Lavezzo e ultimo Alessio Nelizzi.

A Rezzoaglio Marcello Roncoli ha scalzato, con un 41,24 per cento dei consensi, il sindaco uscente Daniele Mareschi che ha ottenuto un approssimativo 37,73; terzo Guirardo Casaleggi (21,24 per cento).

Rapallo, non c’è il ballottaggio, il sindaco uscente Carlo Bagnasco, si riconferma al secondo mandato; ha ottenuto una maggioranza più che sufficiente. I cinque anni di mandato hanno rafforzato la stima degli elettori. ABov