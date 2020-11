I libri della biblioteca di Santa Margherita entrano in casa

I Libri sono il cibo per la mente e per lo spirito. E come il cibo a Santa Margherita Ligure da oggi i libri sono “take away”. (portare via) e entrano in casa. Il servizio inizia oggi, martedì 24 novembre, ed è promosso e organizzato dalla Biblioteca Comunale di Santa Margherita Ligure.

Ribattezzato “Libri da asporto”, viene reso possibile nonostante il recente Dpcm abbia disposto la chiusura al pubblico anche di biblioteche e sale di lettura riuscire ad avere libri per poter leggere e apprezzare seduti comodamente in poltrona.

«I libri bisogna viverli, rileggerli, sentirli propri, farli diventare una parte di noi come noi diventiamo una parte di quello che hanno dentro» Tratto dal libro di Piero Dorfles “I CENTO LIBRI che rendono più ricca la nostra vita”.



Gli utenti possono usare questo servizio telefonando al numero 0185 205453, tutte le mattine, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, e i pomeriggi del lunedì e del martedì, dalle ore 14 alle ore 18, per prenotare i libri che abbiano piacere di leggere e consultare.

I volumi potranno poi essere ritirati nell’atrio della Biblioteca Civica “A. e A. Vago” di via Cervetti Vignolo 25, esclusivamente tramite apposito appuntamento. Si può quindi augurare sin da ora: “Buona lettura!!!”. ABov