I concerti nei Palazzi dei Rolli Day, il programma

In occasione del secondo appuntamento con l’edizione dei Rolli Days 2018 di sabato 13 e domenica 14 ottobre in cui si riaprono le porte degli straordinari palazzi dell’aristocrazia genovese, in alcune occasioni i Palazzi dei Rolli si riempiono di musica.

Ecco il programma.

Sabato 13 ottobre:

Palazzo Tursi ore 17,30 – Ensemble vocale e strumentale del Conservatorio di Vicenza – Tutti pazzi per Amore L’ospedale degli infermi d’amore di P.A. Giramo. Cantata per 9 voci, coro e strumenti.

A cura del Collegium Pro Musica nell’ambito della Rassegna Le Vie del Barocco.

Palazzo Rosso – Cortile ore 15,30 – Alter Echo Quartetto d’Archi.

Palazzo Bianco – Cortile ore 16,30 – Alter Echo Quartetto d’Archi.

Palazzo Reale ore 17, Giardino – ingresso gratuito. Concerto acustico rock-funky degli artisti Al Doum & The Faryds. A seguire musica fino alle ore 22 (nell’ambito del Festival Electropark).

Teatro Carlo Felice ore 15,30 e ore 20 – spettacolo a pagamento. Musical An American in Paris di George Gershwin.

Banca Carige, via Cassa di Risparmio 15, ore 11. Concerto – O. Pushkarenko, violino nel piazzale antistante la banca (in caso di pioggia, XIV piano con ingresso libero fino ad esaurimento posti).

Albergo dei Poveri – Chiesa interna. Sabato e domenica ore 11 e ore 16. Concerto Riccado Agosti, violoncello.

Chiesa di San Luca ore 18 – Ensemble Vocale Strumentale Vox Dogalis.

Palazzo della Meridiana ore 17. Sergio Berardo: voce ghironda e cornamusa, Dino Tron fisarmonica, organetto e cornamusa, Laura Parodi: voce e Gruppo Spontaneo Trallalero.

Domenica 14 ottobre

Quartetto di Saxofoni – Elia Faletto: sax soprano, Tommaso Massardi: sax contralto, Matteo Tassano: sax tenore, Nicolò Gatti: sax baritono.

Palazzo Rosso – Cortile ore 16,30.

Palazzo Bianco – Cortile ore 17.

Palazzo Tursi – Cortile ore 17,30.

Salita S. Caterina, 4 – ore 18.

Palazzo Tursi – Salone di Rappresentanza ore 18. Musica dal Nord Europa per i Rolli Days. Nordfyns Concertband – Bogense (DK).

Camera di Commercio ore 15.30 – Alter Echo, Quartetto d’Archi.

Palazzo Lomellino ore 16.30 – Alter Echo, Quartetto d’Archi.

Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, Salone II Piano Nobile, ore 19 – ingresso a pagamento (ridotto 8€ / intero 12€). Concerto per pianoforte di Lubomyr Melnyk.

Teatro Carlo Felice – ore 11: concerto nell’ambito della rassegna Domenica in Musica. Ore 15,30: musical An American in Paris di George Gershwin. Spettacoli a pagamento.

Albergo dei Poveri – Chiesa interna. Sabato e domenica ore 11 e 16: concerto Riccardo Agosti, violoncello.