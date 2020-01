I colori del Giappone, un diario scritto da Fabio Accorrà

Giovedì 9 gennaio alle 17, al Museo d’Arte Orientale E. Chiossone, la mostra fotografica I colori del Giappone, con gli scatti della terra del Sol Levante

dal bianco del Monte Fuji, al giallo del foliage di Nikko, fino al blu intenso del lago di Hakone, passando per l’oro del tempio Kinkakuji di Kyoto e l’arancio dei torii dei santuari shintoisti.

La rassegna, curata da Aurora Canepari, proseguirà sino al 16 febbraio.

In esposizione, non solo le più note mete di viaggio – che ricordano i paesaggi delle stampe meisho-e della produzione artistica giapponese del XIX secolo – ma anche luoghi più insoliti dal forte fascino cromatico. Il carattere distintivo della fotografia di viaggio di Fabio Accorrà è infatti l’attenzione al colore, nei paesaggi come nei soggetti.

Le foto esposte al Chiossone sono tratte dal libro di Accorr The Colors of Japan (Erga, 2019), ma in questa occasione vengono presentate al pubblico con una nuova selezione e accompagnate dai commenti di viaggio dell’autore e da approfondimenti sui colori nella cultura giapponese, elementi che guideranno i visitatori in un percorso ideale alla scoperta della bellezza del Giappone.