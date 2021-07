I cavalieri bambini puliscono la spiaggia di Lavagna

A Lavagna i cavalieri della spiaggia pulita sono bambini volontari puliscono l’arenile di Lavagna.

I Cavalieri della Spiaggia pulita sono bambini, attrezzati di tutto punto, che puliscono la spiaggia di Lavagna. I bambini, iscritti al centro estivo si offrono su base volontaria per pulire la spiaggia guidati ed accompagnati da un educatore di riferimento. Il Centro Estivo dell’Isola Blu è nato 2 anni fa.

E’ un centro di aggregazione minorile del Comune di Lavagna. Questo impavido gruppo di bimbi “super eroi ecologici” ogni settimana, diventano operatori attivi nel rispetto dell’ambiente. I cavalieri bambini della spiaggia pulita di Lavagna sono muniti di guanti, cappellini e sacchetti per la raccolta differenziata, raccolgono la spazzatura che viene abbandonata sulla spiaggia, per disattenzione o disinteresse.

I Cavalieri della spiaggia pulita si insediano, durante la settimana, a fianco dei Bagni Piero a Lavagna e da lì incomincia la loro opera di pulizia; su e giù su uno spazio grande come un campo da tennis: “Chi ha la carta?” urla Pietro

“Io ho la plastica” sostiene Miguel “Questo dove va?” chiede Livia. Si sente riecheggiare la voce dei bambini in sintonia con la musica delle onde. Molti bambini sono più entusiasti, perché sensibilizzati dalla famiglia ad avere una coscienza ecologica, perciò trainano il gruppo e sono i primi a proporsi ogni mattina. Altri preferiscono giocare, ma danno una mano qua e là, senza troppo impegno.

I materiali più raccolti dai bambini sono:

cicche di sigarette (tantissime), cartacce, bottiglie e bicchieri di plastica, cannucce, stecchi del gelato, tappi di bottiglie, ferro arrugginito, scontrini, pacchetti di sigarette e involucri vari.

Compito dell’educatore è quello di stimolare anche i più “pigri” all’azione solidale ed ecologica. Basta un incentivo che trasforma l’attività in un momento ludico. «Questa soluzione ripaga sempre. Ad esempio due bambini che erano poco propensi a partecipare all’attività, oggi sono diventati frequentatori assidui e non si perdono un turno». Sottolinea Berthe Saudelli educatrice della Cooperativa Il Sentiero di Arianna e referente del laboratorio.

Il compito degli educatori:

Gli educatori offrono una forte azione di analisi e riflessione a supporto dei bambini, per aiutarli a riflettere sul comportamento virtuoso e rispettoso che bisogna avere in spiaggia e in generale in tutti gli ambienti. Gli ospiti della spiaggia ringraziano e fanno diversi complimenti ai bambini che sono fieri del loro operato. Spesso si intavolano discussioni sull’importanza di rispettare l’ambiente e lasciare la spiaggia pulita, momenti unici di partecipazione e dialogo cittadino intergenerazionale.



«I bambini si trovano del tutto a loro agio con l’attività di pulizia e la vivono quasi come una caccia al tesoro. ̶ Commentano i passanti e chi va in spiaggia per le meritate ferie. ̶ Vederli da sopra la passeggiata è commovente. Un’immagine di sicuro impatto, soprattutto quando ci si concentra sull’insieme della raccolta. Ogni giorno 2 bicchieri colmi di cicche di sigarette e un gran sacco di plastica. E tanto divertimento. E soprattutto, ora i ragazzi sanno cosa lasciare sulla spiaggia: niente di più delle loro impronte». Il laboratorio è realizzato dagli educatori della Cooperativa Il Sentiero di Arianna in collaborazione con il circolo Legambiente Cantiere Verde. ABov

