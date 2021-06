I Carabinieri arrestano due polacchi truffatori di anziani

Utilizzata la solita tecnica del parente (finto) in difficoltà

I Carabinieri di Vercelli hanno arrestato per ricettazione in concorso due polacchi domiciliati a Novara.

I due hanno truffato una coppia di anziani di Ventimiglia con l’aiuto di una complice, che al telefono, si era spacciata per la figlia in difficoltà economica.

Uno dei due anziani, tratto in inganno, ha raccolto 1.200 euro in contanti che aveva in casa e alcuni gioielli, e li ha consegnati ad un sedicente avvocato, come richiesto dalla finta parente.

A scoprire la truffa, la vera figlia della coppia, che ha avvisato i carabinieri.

I militari hanno fermato la coppia di polacchi nei pressi del casello di Vercelli Est e recuperato la refurtiva.