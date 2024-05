I biancocelesti della Pro Recco sono campioni d’Italia

I biancocelesti della Pro Recco sono campione d’Italia.

Pro Recco ha vinto il campionato di Serie A1 Maschile 2023/24, conquistando il loro 36° scudetto con una vittoria netta di 12 a 3 contro Rari Nantes Savona. La partita si è svolta nella piscina Zanelli di Savona, dove c’è stata una grande esplosione di gioia per la squadra di Sukno.



Nonostante il risultato finale possa sembrare una passeggiata, la partita è stata combattuta. Pro Recco ha mostrato la propria superiorità soprattutto in difesa, mantenendo inviolata la propria porta per oltre 24 minuti di gioco.

Il tabellino ha visto una tripletta di Cannella, miglior marcatore della finale. Dopo sedici minuti di gioco, il parziale era di 0-8, diventato 0-9 a fine terzo tempo grazie a un rigore di Aicardi. I padroni di casa sono riusciti a segnare solo nel quarto tempo con Rocchi.

L‘allenatore Sukno ha elogiato i suoi giocatori e riconosciuto il valore dell’avversario: «Siamo stati veramente bravi, complimenti al Savona e al mister Angelini ma anche al pubblico perché viviamo per queste partite». Il capitano Francesco Di Fulvio ha espresso orgoglio per la vittoria e ha già rivolto lo sguardo alla prossima sfida:

«Sono orgoglioso di essere stato il capitano in assenza di Ivovic, ora testa bassa e lavoriamo come abbiamo fatto dopo la sconfitta di Coppa Italia vinta meritatamente dal Brescia: tra dieci giorni ci aspetta la Final Four di Champions League».



L’atmosfera nella piscina Zanelli era incandescente, con 1.500 spettatori e una coreografia coinvolgente nei colori bianco e rosso della Rari Nantes Savona. Il derby tra le due riviere ha riacceso antiche rivalità, contribuendo a un ambiente vibrante e appassionato. ABov