Hub vaccinale di Genova, Toti: aperto almeno fino a Ferragosto, costo 279mila euro

“Al momento, l’apertura dell’hub vaccinale alla Fiera di Genova è prevista almeno fino a Ferragosto con i seguenti costi: 11mila euro per i costi vivi del padiglione, 115mila per l’allestimento dei box, 110mila per i servizi informatici, 43mila per segnaletica, spazi informativi, allestimenti parcheggio e interno (complessivamente risultano quindi 279mila euro)”.

Sono i dati illustrati stamane in consiglio regionale dal governatore ligure con delega alla Sanità Giovanni Toti, che ha replicato all’interrogazione presentata dal vice presidente della II commissione regionale Sanità e capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino.

“Riteniamo – ha aggiunto Toti – che siano costi che avremmo sostenuto in qualsiasi luogo avessimo sostanzialmente installato l’hub, euro più euro meno” che ha inoltre confermato “il costo di 24.50 euro per ogni vaccino somministrato dalla sanità privata presente nell’hub”.

“Si tratta di 17.50 euro erogati per il ciclo vaccinale – ha precisato Toti – più 7 euro per il riconoscimento delle spese di logistica e amministrative. I contratti con la sanità privata sono allineati con tutte le categorie impegnate nella campagna di vaccinazione come medici e farmacie”.

Infine, Toti ha ricordato che il padiglione Jean Nouvel di proprietà pubblica è stato concesso a titolo gratuito.