Controlli serali in Centro storico, arrestato senegalese ricercato

E’ stato fermato in piazza della Commenda. Aveva un ordine di cattura per spaccio

Un 33enne senegalese è stato arrestato dalla Polizia in piazza della Commenda, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emessa a gennaio dal Tribunale di Genova.

L’uomo, alla vista degli agenti a piedi nel centro storico, si è dato a precipitosa fuga nei vicoli.

Fermato con non poca fatica e portato in Questura poiché privo di documenti, è risultato avere un ordine di cattura per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato associato alla casa circondariale di Marassi.