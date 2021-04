Asl3 (Azienda sanitaria locale) partecipa all’Open Week promossa dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna (ONDA) con un filo diretto telefonico con gli specialisti della S.C. Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Villa Scassi.

Per tutta la settimana, fino a venerdì 23 aprile, è possibile contattare dalle ore 8 alle 14 il numero cell. 366 434 7533. Gli esperti risponderanno a domande e quesiti sul benessere della donna in gravidanza prima e dopo il parto, con particolare riferimento alla corretta alimentazione e all’attività fisica.



Rimanendo in argomento nell’ambito della settimana giovedì 22 aprile sarà dedicato alla prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno. La data, che coincide anche con la Giornata nazionale della salute della donna, verrà ricordata attraverso la pubblicazione di un video sui canali Asl3 a cura degli specialisti che compongono la Breast Unit Asl3 per sottolineare l’importanza della prevenzione e di un approccio multidisciplinare nella diagnosi e cura dei tumori mammari. ABov

