“Doing Business in the Arab World”. Questo il nome del progetto nella categoria Export & Internazionalizzazione con il quale il Gruppo Messina si è aggiudicato, insieme con una menzione speciale di Valutazione Tecnica per la Multiculturalità, il Primo Premio in occasione della V edizione AIF Award per l’Eccellenza nella Formazione per l’anno 2019.

L’attività formativa che ha consentito al Gruppo genovese di aggiudicarsi il riconoscimento AIF è stata ideata e progettata in-house, sotto la regia dell’Area HR, con l’obiettivo di ampliare la conoscenza e la cultura dei paesi arabi che rappresentano un vero e proprio domestic market.

La trasmissione di valori e conoscenze condivise è essenziale per chi opera in una specifica area geografica e, nel caso specifico del Gruppo Messina, la differenza è fatta dalla conoscenza dei rudimenti di base della lingua e della cultura araba, e quindi dalla capacità di instaurare un sistema di relazioni positive con corrispondenti e clienti locali.

L’AIF Associazione Italiana Formatori con questo Premio si pone tradizionalmente l’obiettivo di riconoscere, far conoscere e premiare chi persegue l’eccellenza nel lavoro, e individua nella passione per il lavoro stesso le chiavi per migliorare benessere e professionalità delle persone al tempo stesso incrementando gli standard di competitività delle strutture organizzative.

Per il Gruppo Messina questo risultato è centrato per la terza volta consecutiva confermando, anche attraverso il decisivo apporto di esperti come la responsabile di progetto Cosmery Curiazio, ideatrice e regista operativa di “Doing Business in the Arab World”, l’importanza attribuita e perseguita con coerenza nell’attività di formazione del personale