Green pass dal 5 agosto. Proroga stato emergenza fino al 31 dicembre

Da quanto emerge dalla cabina di regia. Discoteche chiuse. Green pass per accedere ai tavoli bar e ristoranti

Lo stato d’emergenza per il Covid dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2021. E’ quanto emerge dalla cabina di regia a Palazzo Chigi.

Il Green pass, invece, sarà valido dal 5 agosto e servirà per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti.

Secondo fonti governative, non sarà invece necessario per consumare al bancone, anche se al chiuso.

Da quanto emerge dalla cabina di regia ci sarà anche un cambio per quanto riguarda i parametri per la scelta dei colori.

Le terapie intensive al 20% e al 30% per le aree mediche per diventare arancioni e rispettivamente al 30 e al 40% per entrare in zona rossa.

Le discoteche resteranno chiuse. Lo ha deciso la cabina di regia che si è riunita a Palazzo Chigi.

Nessun accesso, dunque, neanche per i possessori di Green pass.

Arriva l’obbligo del pass per cinema e teatri, ma aumenta il numero di spettatori ammessi ad assistervi, sia al chiuso che all’aperto.