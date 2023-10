Grande stile per l’edizione 2023 ChiavarInCosplay, la manifestazione organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Chiavari

Grande stile per l’edizione 2023 ChiavarInCosplay in collaborazione con Andrea Lucchi, Alberto Grezzani e LEG Live Emotion Group.

“Il momento del taglio del nastro di ChiavarInCoslay 2023 è stato particolarmente emozionante – dichiara l’assessore alla cultura del comune di Chiavari, Silvia Stanig – Tantissime persone, dai più grandi ai più piccoli, hanno preso parte alla sfilata d’inaugurazione dei cosplayer che sono arrivati al palco di piazza Matteotti lungo il red carpet. A seguire Omar Fantini ci ha portato indietro nel tempo con uno spettacolo sulle serie televisive, i cartoni animati e i telefilm degli anni 80 che ha saputo far ridere e divertire tutti quanti. Sono soddisfatta della partecipazione di questo weekend dedicato al mondo del cosplay, il vasto programma della manifestazione accontenta tutte le età, dai bambini agli adulti e dagli appassionati ai cosplayer”

Oggi in pieno svolgimento la manifestazione, dagli stand di collezionismo, beauty, cosplay a Valeryo e Jolie Chan sul palco per il divertente “Indovina la sigla”, dall’incontro “Donne in Comics condotto da Fabrizio Basso, giornalista musicale di Sky Tg24 alla sfilata cosplay per la città, dal raduno Disney al frizzante Taboo Nerd! con Valeryo e Il Grezza. Ed ancora tanti appuntamenti tra musica, con il concerto di Giulia Ottonello ed il concerto dei MIWA e i suoi Componenti. In tutta la città eventi, laboratori, incontri, spettacoli fino a sera.

Oggi dalle 10 aperti gli stand, nel Main Stage a partire dalle 11, l’intrattenimento Indovina la Sigla con Valeryo e Jolie Chan e subito dopo alle 12 si potranno incontrare alcuni tra i più importanti organizzatori di festival comics, direttori artistici, produttori, ideatori e manager che racconteranno, in un confronto interattivo con il pubblico, il dietro le quinte dei grandi eventi dedicati alla cultura pop e l’espansione che sta avendo questo settore grazie al C.F.C. (il circuito di festival comics): “CFC – Cosa c’è dietro a un Festival” è il titolo del panel che sarà moderato dal giornalista Maurizio Di Fazio (L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica, il Fatto Quotidiano e Vanity Fair) e vedrà sul palco, tra gli altri, la LEG Live Emotion Group (azienda leader nel settore eventi, che fa capo al C.F.C), Gianluca Del Carlo (Lucca C&G/Falcomics/LEG) Andrea Lucchi (ChiavarInCosplay) Paolo Gualdi (San Marino Comics) Daniele Forcucci (Pescara C&G).

Nel pomeriggio, in area main stage dalle 15, appuntamento con il Centro Studi Danza Academy e l’Athena Academy. Alle ore 16, l’attesissimo evento della Sfilata Cosplay (che arriverà dal Red Carpet) con il contest che avrà dei premi davvero speciali: i vincitori delle diverse categorie si aggiudicheranno la Menzione Speciale San Marino Comics o biglietti per Lucca Comics & Games 2023, ed il vincitore assoluto otterrà un BIGLIETTO LEVEL UP di Lucca Comics & Games 2023.

Subito dopo il contest, in main stage, si esibirà l’Aerobica Entella per poi andare alla chiusura con l’originale proposta pop della GiBier Fest Band in apertura al gran finale alle 20 con la Regina delle sigle: Cristina D’Avena.

Domenica nelle altre aree del festival tanti gli appuntamenti: all’auditorium San Francesco alle 11 il Workshop Stampa 3D con Tomare Lab e alle 18.30 il Musical “Les Miserables” con Scuola Canterò e l’Istituto Luzzati. Sul Red Carpet alle 11 la GiBier Fest Band, alle 14.30 la Banda Giovanile di Rimini, alle 16 ancora un assaggio della GiBier Fest Band per poi dare spazio alle 16.05 alla Sfilata Contest Cosplay.

Si prosegue alle 18 con il Corpo Bandistico di Casarza Ligure e della Val Petronio ed ancora Jedi Generation, coreografia in piazza Mazzini e sfilata. Mentre sul palco di piazza Roma in programma tante attività a partire dalle 11: Giochi in Musica, Scuola della Voce, Giochi di Gruppo, Laboratorio Fotografico Ass. Click, alle 17 il Concerto Disney.

Si finisce con Giochi in Musica. Sul palco all’ incrocio tra via Martiri della Liberazione e via S. Dallorso anche domenica 1 ottobre, dalle 11 alle 12 e dalle 15.30 alle 16.30, il Teatrino di Bisanzio di Andrea Benfante & Anna Giarrocco.

A ChiavarInCosplay con la Desguaines Cosplay Academy, un progetto di Gaia Giselle e di Tomare Lab, si potrà partecipare a una serie di workshop tematici su come creare costumi e materiali.

Lo staff di Crossover Universo Nerd, programma di intrattenimento e informazione sulla cultura geek, in onda ogni domenica su 7Gold, sarà presente per accompagnare il pubblico con interviste e contenuti ad hoc.

Novità di questa edizione è la collaborazione con Obbiettivo Cosplay de Il Volta (evento fotografico dedicato al mondo cosplay di caratura internazionale) per la realizzazione di una grande opportunità, quella degli shooting fotografici nell’esclusiva location di Palazzo Rocca, polo museale della città. Si potrà partecipare prenotandosi tramite e-mail shooting@chiavarincosplay.it (sarà necessario ricevere prima la conferma).

Il Cosplay sarà protagonista anche di un contest fotografico aperto a tutti. Queste le semplici regole: 1) fai una foto cosplay sul Red Carpet di ChiavarInCosplay, 2) postala sul tuo profilo IG, taggando @chiavarincosplay 3) attendi il verdetto e divertiti! La foto più votata tramite like vincerà la possibilità di partecipare ad uno shooting esclusivo durante Lucca Comics & Games.