Grande ed inaspettato successo del Concerto di Natale

Concerto di Natale realizzato grazie alla collaborazione del Consorzio delle Pro Loco di Genova e l’Associazione Accademia del Chiostro

L’evento tenutosi il 20 Dicembre scorso alle ore 18.00 e trasmesso in streaming tramite Facebook, infatti, ha ottenuto oltre 5.500 interazioni di cui oltre 2.800 visualizzazioni, un valore superiore ad ogni aspettativa, frutto di una fattiva collaborazione di tutte le 9 Pro Loco del Consorzio.

Ringraziamenti all’APS Emanuele Brignole che ci ha ospitato c/o il suggestivo Albergo dei Poveri, l’Amministrazione Comunale che è stata rappresentata dall’Assessore Paola Bordilli, tutte le Pro Loco ed in particolare la Pro Loco di Cornigliano insieme al Consorzio Cornigliano 2020 per la realizzazione tecnica della diretta on line.

“Un evento di grande successo, se consideriamo che è il primo organizzato congiuntamente dal Consorzio”, ha così dichiarato il Vice Presidente del Consorzio Riccardo Ottonelli – “Siamo molto entusiasti della collaborazione con il Consorzio delle Pro Loco di Genova” ha aggiunto la Presidente della Associazione Accademia del Chiostro Donatella Ferraris – “Un ringraziamento alle Istituzioni, all’orchestra, a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’evento” ha concluso il Presidente del Consorzio Pro Loco Genova, Enrico Mendace.

Siamo felici di aver potuto organizzare un evento natalizio così gradito, in un momento storico così difficile e di grande preoccupazione.

