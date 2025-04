GNV Orion consegnata in Cina: nuova nave green del Gruppo MSC pronta per il Mediterraneo

Prosegue il piano di rinnovamento e potenziamento della flotta GNV, compagnia di traghetti parte del Gruppo MSC. È stata infatti consegnata presso i cantieri Guangzhou Shipyard International (GSI) in Cina la GNV Orion, seconda unità della serie di quattro nuove navi di ultima generazione.

La GNV Orion salperà a breve verso il Mediterraneo, dove saranno completati gli ultimi allestimenti in vista dell’entrata in servizio prevista entro la fine di giugno 2025.

GNV Orion: alta capacità, velocità e sostenibilità ambientale

La nuova unità si distingue per dimensioni e tecnologia: con una stazza lorda di 52.000 tonnellate, una lunghezza di 218 metri, una larghezza di 29,60 metri e una velocità massima di 25 nodi, GNV Orion può ospitare fino a 1.700 passeggeri in 433 cabine e trasportare fino a 3.080 metri lineari di carico.

Alla cerimonia di consegna hanno preso parte i vertici del cantiere GSI, del Gruppo MSC e di GNV, a conferma della rilevanza strategica di questa nuova nave per l’intero gruppo.

Navi green per un futuro sostenibile

GNV Orion è dotata di tecnologie avanzate per la riduzione dell’impatto ambientale. Rispetto alle navi attualmente in flotta, consente una riduzione delle emissioni di CO₂ di oltre il 30% per carico trasportabile. Inoltre, rappresenta un’evoluzione rispetto alla GNV Polaris, offrendo circa 200 cabine in più e una maggiore flessibilità operativa durante i periodi di alta stagione.

Come tutte le nuove unità in costruzione, GNV Orion è predisposta per il cold ironing, la tecnologia che consente la connessione alla rete elettrica in banchina, limitando le emissioni in porto e migliorando la qualità dell’aria e dell’ambiente acustico locale.

A bordo sono presenti anche sistemi EGCS (impianti di pulizia dei gas di scarico) e SCR (riduzione catalitica selettiva), pienamente conformi agli standard IMO Tier III.

Soluzioni innovative per l’efficienza energetica

Numerose le soluzioni energy-saving installate su GNV Orion, tra cui:

Recupero di calore tramite turbo-alternatore

Inverter per ottimizzare il carico elettrico di pompe e ventilatori

Illuminazione completamente a LED

Carena ottimizzata con bulbo, eliche e timoni di nuova generazione

Rivestimento siliconico anti-attrito per ridurre il consumo di carburante

Con l’arrivo di GNV Orion, la compagnia compie un nuovo passo avanti nel percorso di innovazione tecnologica e transizione ecologica nel settore dei trasporti marittimi.

