Gnv consegna nave ospedale a Regione Liguria: fino a 400 posti letto a 1 euro

“Oggi a Genova, alla presenza del governatore ligure Giovanni Toti, del vicepresidente e assessore regionale alla Sanità Sonia Viale e del sindaco marco Bucci, è stata consegnata a Regione Liguria la nave ospedale che la compagnia di navigazione Gnv ha approntato per il sistema sanitario regionale, trasformando la M/n Splendid in una struttura pienamente attrezzata per fornire assistenza ai pazienti affetti da Covid-19 e alle persone, in fase di dimissione ospedaliera, tenute a trascorrere un periodo in strutture controllate prima di rientrare nelle proprie abitazioni”.

Lo hanno riferito oggi pomeriggio i responsabili di Regione Liguria.

“La compagnia del Gruppo Msc – hanno aggiunto – ha cominciato a lavorare al progetto insieme al RINA sin dal manifestarsi dell’emergenza, due settimane fa, in stretto coordinamento con il Sistema sanitario regionale e con la

Protezione civile, per definire una soluzione implementabile in brevissimo tempo e in grado di assistere centinaia di potenziali pazienti, aumentando così la capacità ospedaliera della Regione Liguria e, ove necessario, di altre aree del Paese.

Al fine di rendere il progetto disponibile al più presto, GNV ha sostenuto, insieme ad alcuni partner, gli investimenti di trasformazione e di allestimento della nave.

Con l’obiettivo di rispondere tempestivamente all’emergenza sanitaria e di consentire, nel frattempo, la valutazione di soluzioni alternative, la nave è stata messa nella disponibilità di Regione Liguria al valore simbolico di 1 euro fino al termine del periodo di emergenza dichiarato dal Governo lo scorso 9 marzo. La Regione potrà quindi impiegarla attivando da subito l’accoglienza dei primi 25 degenti.

Va sottolineato che il progetto messo in campo ha un elevato livello di flessibilità e può essere adeguato velocemente all’andamento della crisi sanitaria in atto. M/n Splendid è stata attrezzata a tempo record (in meno di una settimana) per fronteggiare la situazione di emergenza. Per questo è inizialmente in grado di offrire i 25 posti letto in cabine singole, anche se è possibile attrezzare in breve tempo ulteriori cabine fino a raggiungere un totale di 400 posti letto.

Oltre alla presenza di un’infermeria con posti letto e strumentazione di primo soccorso, la nave consente l’isolamento delle singole cabine, tutte provviste di bagno privato e configurate ora anche con aerazione esterna totalmente indipendente.

Le cabine sono state dotate, inoltre, di televisione e di connessione Internet per rendere la degenza il più confortevole possibile.

Sul fronte dell’alimentazione, le aree di ristorazione presenti a bordo permettono la somministrazione dei pasti nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

Insieme alle cabine sono state predisposte alcune aree separate, dedicate al personale sanitario e all’equipaggio, organizzate in modo da garantire standard idonei, comfort e flessibilità di utilizzo.

In caso di necessità, la configurazione della M/n Splendid consente l’ulteriore ampliamento del progetto grazie all’allestimento di unità di rianimazione e di terapia intensiva con unità modulari negli hangar della nave: luoghi facilmente accessibili e carrabili anche per i mezzi di soccorso. Dunque particolarmente adatti a essere utilizzati come ospedale da campo”.