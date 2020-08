L’Associazione culturale “PARCO DELLE FONTANINE” organizza per SABATO 22 AGOSTO 2020 ALLE ORE 18, in collaborazione con la TIGULLIANA, l’evento “GLI SCRITTORI SI RACCONTANO” al Parco delle Fontanine di Rapallo (ingresso da Via Rizzo, in fondo, dopo l’Istituto Liceti):

Maria Defeudis (parlerà del suo libro “Nena”), Simonetta Demuro e Domenico Micillo (del loro libro intitolato “Destino”), Maria Grazia Sbarboro (di due antologie edite dalla “Tigulliana”: “Pianeta Donna” e “Cara Italia”).

Marco Delpino dialogherà con la giornalista Silvia Pedemonte sulla piccola editoria oggi.

Per poter partecipare all’incontro (con “mascherina” e distanziamento) e all’apericena che seguirà (10 euro a persona) occorre prenotare telefonando a: Chicco al 327/5440826.