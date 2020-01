Gli orologi per uomo più trendy per l’inverno

L’orologio è un accessorio controverso, molti non lo usano più o gli preferiscono accessori multifunzione, altri invece non sono in grado di farne a meno. Per l’inverno 2020 tra i migliori orologi per uomo ne troviamo molti modelli dal prezzo accessibile a chiunque, in grado di far tornare la voglia di indossare l’orologio anche a coloro che da tempo preferiscono guardare l’ora sullo smartphone, o sul monitor del computer dell’ufficio.

Scegliere un orologio per l’inverno

L’orologio per l’uomo è da sempre più grande e vistoso rispetto a quello da donna; del resto il polso più importante e giacca e camicia che lo costringono in secondo piano sono già da sole motivazioni sufficienti a richiedere l’uso di un orologio che sia in grado di farsi notare. Detto questo, nel periodo invernale un orologio da uomo che si rispetti deve essere ancora più vistoso, originale o importante. La motivazione è semplice: è improbabile che in pieno inverno si mostrino le braccia. Meglio quindi che un orologio grande, o colorato, o eccessivo, possa fare capolino dalla manica del maglione o della giacca pesante. Anche per questo motivo gli orologi suggeriti per l’inverno non sono per nulla banali, anzi solitamente sono tra i più vistosi dell’intero anno.

Il cinturino, la cassa, le forme

La scelta dell’orologio da indossare in pieno inverno deve essere fatta abbinando le caratteristiche principali di questo accessorio allo stile dell’abbigliamento che si indossa solitamente. In questo modo l’orologio si potrà notare, ma sarà comunque un complemento che va a decorare e completare l’intero outfit. Stiamo comunque parlando di una scelta abbastanza ampia, che diviene obbligata e restrittiva solo in situazioni molto particolari. Ad esempio nelle occasioni formali, quando si indossa un classico abito monocolore è importante avere a disposizione un orologio sobrio, senza troppi fronzoli, come ad esempio un modello con cassa e cinturino in acciaio. Per lo sport o i momenti di svago potremo invece sbizzarrirci di più, preferendo orologi con cinturino in pelle o anche in gomma.

La riscossa della plastica

Negli anni ’90 l’orologio completamente in gomma era un must, indossato da chiunque. Negli ultimi tempi questi particolari orologi da uomo e da donna stanno tornando prepotentemente di moda. Ovviamente sono cambiati i colori e le fantasie, più in linea con i tempi odierni. Rimane però il concetto di base: stiamo parlando di un orologio a basso costo, completamente in materiale plastico, resistente agli urti e all’acqua. Perfetto da utilizzare in ogni situazione, il prezzo modico consente di averne un certo numero, per poterne abbinare i colori all’abito che si sta indossando. Sono poi in gomma anche i cinturini di alcuni orologi sportivi, spesso di colore squillante e di dimensioni extralarge. Questo tipo di accessorio è perfetto per chi fa sport, meno adatto invece da indossare con un completo classico o con la giacca al lavoro. Ognuno però è libero di decidere il proprio stile, ci sono anche orologi di pregio che sfoggiano cinturini in plastica colorata, o anche in tessuto, particolarmente belli in qualsiasi situazione.